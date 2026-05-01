FOLLE DE RAGE FETE DE LA MUSIQUE Montpellier
FOLLE DE RAGE FETE DE LA MUSIQUE Montpellier dimanche 21 juin 2026.
Montpellier
FOLLE DE RAGE FETE DE LA MUSIQUE
121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault
Tarif : 20.99 – 20.99 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Au programme De la pop , des drag show, des milliers de good vibes et surtout beaucoup d’amour !
DJs AQUARIA ( Gagnante Rupaul’s Drag Race saison 10 ) , JULIEN DE BOMERANI, MELLANIE
SHOW ALL NIGHT MISS VICTOIRE, COEURAMBOLAGE, LAGOON AZUR, ENZO MLL
Au programme De la pop , des drag show, des milliers de good vibes et surtout beaucoup d’amour !
DJs AQUARIA ( Gagnante Rupaul’s Drag Race saison 10 ) , JULIEN DE BOMERANI, MELLANIE
SHOW ALL NIGHT MISS VICTOIRE, COEURAMBOLAGE, LAGOON AZUR, ENZO MLL
Et n’oubliez pas à la Folle de Rage on est libre d’être comme on veut, de venir comme on veut, et d’aimer qui on veut ( mais toujours dans le respect ) !
Plus qu’un événement un véritable état d’esprit
INFOS PRATIQUES
TARIF 1 15,99 (épuisé)
TARIF 2 20,99
TARIF 3 25,99
TARIF spé (MEET & GREET + ACCES EVENT- 41
RDV le dimanche 21/06/2026 !
18h/00h .
121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FOLLE DE RAGE FETE DE LA MUSIQUE
On the programme: pop, drag shows, thousands of good vibes and, above all, lots of love!
DJs AQUARIA ( Winner Rupaul?s Drag Race season 10 ) , JULIEN DE BOMERANI, MELLANIE
SHOW ALL NIGHT: MISS VICTOIRE, COEURAMBOLAGE, LAGOON AZUR, ENZO MLL
L’événement FOLLE DE RAGE FETE DE LA MUSIQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- LE GRAND BAZAR DE PRINTEMPS Montpellier 6 mai 2026
- HYPERACTIVE Montpellier 6 mai 2026
- ATELIER COUTURE Montpellier 6 mai 2026
- 7 SCENES DE MENAGE KAWA THEATRE Montpellier 6 mai 2026
- CINÉMA LA ZONE D’INTÉRÊT Montpellier 6 mai 2026