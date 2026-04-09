Folwark & Guests Peniche Marcounet Paris

Folwark est un projet de metal expérimental et atmosphérique originaire d’Italie, reconnu pour ses performances live immersives mêlant éléments rituels, paysages sonores intenses et structures avant-gardistes.

Le projet crée une expérience hypnotique et puissante, oscillant entre passages ambient et explosions sonores.

Parfait pour les scènes underground, Folwark propose un concert unique et captivant.

Des groupes locaux seront ajoutés pour compléter l’affiche.

Une expérience immersive et rituelle de metal expérimental venue d’Italie

Le vendredi 04 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Tarif sur place : 15 EUR

Prévente standard : 12 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T20:00:00+02:00_2026-09-04T22:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

https://linktr.ee/folwark https://www.facebook.com/folwarkband https://www.facebook.com/folwarkband



Afficher la carte du lieu Peniche Marcounet et trouvez le meilleur itinéraire

