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Folwark & Guests Peniche Marcounet Paris

Folwark & Guests Peniche Marcounet Paris

Folwark & Guests Peniche Marcounet Paris vendredi 4 septembre 2026.

Lieu : Peniche Marcounet

Adresse : 14 Quai de l'Hôtel de ville

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Tarif : Tarif sur place : 15 EUR Prévente standard : 12 EUR

Folwark est un projet de metal expérimental et atmosphérique originaire d’Italie, reconnu pour ses performances live immersives mêlant éléments rituels, paysages sonores intenses et structures avant-gardistes.

Le projet crée une expérience hypnotique et puissante, oscillant entre passages ambient et explosions sonores.

Parfait pour les scènes underground, Folwark propose un concert unique et captivant.

Des groupes locaux seront ajoutés pour compléter l’affiche.

Une expérience immersive et rituelle de metal expérimental venue d’Italie
Le vendredi 04 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Tarif sur place : 15 EUR
Prévente standard : 12 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-04T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-04T20:00:00+02:00_2026-09-04T22:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville  75004 Paris
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