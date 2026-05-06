FONDATION CARTIER POUR L’ART CONTEMPORAIN / Exposition Générale Fondation Cartier pour l’art contemporain Paris

Peinture, Dessin, Photographie, Vidéo, Installation, Sculpture, Exposition

Pour cette 25e édition de la Nuit Blanche, la Fondation Cartier pour l’art contemporain ouvre exceptionnellement ses portes jusqu’à minuit (dernière entrée 22h30). Le public est invité à découvrir ou redécouvrir Exposition Générale ainsi qu’à vivre une expérience immersive à travers une programmation musicale qui investit son auditorium.

La soirée se déploie au fil des parcours et des échanges qui accompagnent la thématique proposée cette année pour explorer Exposition Générale sous le signe de l’amour, de l’attention et de la relation aux autres. Visites libres, conversations avec les médiateurs et médiatrices présents en salle, visites Éclair – rebaptisées pour l’occasion visites « Coup de foudre » – proposées toutes les 30 minutes, invitent à revisiter les œuvres sous le prisme du lien et de l’attachement, tandis qu’un workshop ouvert à toutes et tous propose un temps de pratique artistique à réaliser seul ou entre amis.

En écho à la thématique choisie pour cette nuit singulière, la Fondation Cartier prolonge son dialogue avec l’héritage architectural et historique de son nouveau bâtiment avec le projet Architectural Odyssey. Ce projet réactive l’esprit de la discothèque emblématique des années 2000 qu’abritait Le Louvre des Antiquaires, conçue par Ora Ito comme un environnement futuriste inspiré de la science-fiction. Conçu en collaboration avec Matéo Garcia Studio (design sonore) et Matière Noire (design lumière), cette programmation immersive investit le Studio Marie-Claude Beaud où la lumière et le son structurent l’espace et mettent en scène l’architecture.

La galerie Valois, ancienne galerie commerciale reliant l’actuelle station de métro Palais-Royal – Musée du Louvre (lignes 1 et 7) aux historiques Grands Magasins du Louvre, est également accessible jusqu’à minuit. Elle accueille une extension du projet Raymond Hains : l’œuvre en chantier. Du Grand Louvre aux 3 Cartier, qui se déploie sur la place du Palais-Royal.

Entrée gratuite pour tous et toutes, sur réservation via la billetterie en ligne de la Fondation Cartier.

Architectural Odyssey

pour toutes et tous

de 19h à 23h30

Auditorium en accès libre (jauge limitée) – Studio Marie-Claude Beaud

Les visites « Coup de foudre »

pour toutes et tous

de 19h à 23h, toutes les 30 minutes

À l’occasion de la Nuit Blanche, la Fondation Cartier propose de découvrir Exposition Générale sous le signe de l’amour, de l’attention et de la relation aux œuvres. À la nuit tombée, le format emblématique des visites Éclair, qui propose des introductions guidées à l’exposition, se transforme pour devenir les visites « Coup de foudre ».

Parcourant quarante années de création contemporaine à travers le monde, ces visites offrent une lecture à la fois douce et attentive des œuvres. Elles invitent à les approcher autrement, dans un rapport plus intime, presque suspendu, où le regard se fait plus lent, plus ouvert, plus disponible. Certaines œuvres témoignent d’élans amoureux, d’autres sont nées de collaborations étroites, amicales ou artistiques, où le lien devient moteur de création. Certaines, plus immersives, appellent à une expérience partagée, à deux, à trois, ou davantage, tandis que d’autres se donnent comme de véritables déclarations adressées à leur sujet.

Portées par les équipes de médiation culturelle, ces visites courtes proposent une lecture inédite des œuvres et offrent l’occasion de découvrir ou redécouvrir Exposition Générale à travers le prisme du coup de foudre artistique, du dialogue et du partage.

Gratuites sur réservation, elles s’intègrent librement dans le parcours de visite, dans la limite des places disponibles.

Gestes d’amour & objets à partager

Open workshop

pour toutes et tous, dans la limite des places disponibles

de 19h à 23h, en continu à la Manufacture

À l’occasion de cette nouvelle Nuit Blanche, la Fondation Cartier invite les visiteurs et visiteuses à découvrir La Manufacture, son nouvel espace dédié à la pratique plastique et à la médiation par le geste.

De 19h à 23h, l’atelier propose d’explorer la pratique des ex-voto, formes d’offrandes symboliques qui, à travers les cultures, traduisent des attachements, des espoirs ou des élans personnels.

Accessible en continu, cet atelier d’initiation invite chacun et chacune à concevoir un objet à partir de matériaux simples, dans une approche libre et sans prérequis technique. Chacun peut y participer à son rythme, pour une durée courte ou plus longue en circulation libre.

Exposition Générale sous le signe de l’amour et de la relation aux autres.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Fondation Cartier pour l’art contemporain 2, place du Palais-Royal 75001 Paris

https://www.fondationcartier.com/



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