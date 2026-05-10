FONDATION LOUIS VUITTON / Une brise d’amour dans la nuit a passé Fondation Louis Vuitton – Auditorium Paris

Une brise d’amour dans la nuit a passé*, Projection d’oeuvres vidéo de la Collection et lecture de poésie, 2026

La Fondation Louis Vuitton présente Une brise d’amour dans la nuit a passé, une soirée pensée

en écho au thème de cette édition. Ce programme réunit une sélection d’oeuvres vidéos

issus de la Collection de la Fondation ainsi que cinq poètes et poétesses invité(e)s à déclamer

des textes autour de l’amour. Le temps d’une soirée, l’Auditorium de la Fondation Louis Vuitton

se transforme en un espace de partage et d’échanges où la puissance des mots rejoint

celle des images. Cette rencontre donne à voir et à entendre une pluralité de voix pour évoquer

le sentiment amoureux dans toute sa richesse : les élans, les relations, les ruptures, les

doutes, les désirs, autant d’émotions profondément humaines à éprouver ensemble, à l’unisson.

Comme le rappelle Barbara Butch, en plaçant l’amour au coeur de l’expérience collective,

à la fois comme force motrice, message et bien précieux à partager, cet événement célèbre

ce qui nous relie : un langage universel.

*Extrait de Soleil et Chair d’Arthur Rimbaud.

Avec les vidéos de : Valie Export, Tao Hui, Valérie Mréjen, Youssef Nabil, Anri Sala, Ming Wong. Avec les poète.ss.es : Selim-a Atallah Chettaoui, Rim Battal, Karim Kattan, Nantene Traore.

Une programmation conçue par Ludovic Delalande (Fondation Louis Vuitton)

Une soirée à la Fondation Louis Vuitton mêle vidéos et poésie pour célébrer l’amour comme langage universel, entre images, mots et émotions partagées.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Fondation Louis Vuitton – Auditorium 8 Avenue du Mahatma Gandhi 75116 Paris



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