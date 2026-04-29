Fondation Vasarely NDM Fondation Vasarely Aix-en-Provence
Fondation Vasarely NDM Fondation Vasarely Aix-en-Provence samedi 23 mai 2026.
Aix-en-Provence
Fondation Vasarely NDM
Samedi 23 mai 2026 de 18h à 22h. Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
De 18h à 22h, La Fondation Vasarely met en lumière les œuvres monumentales dans une ambiance sonore envoûtante pour une immersion totale.
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Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
From 6pm to 10pm, the Fondation Vasarely illuminates its monumental works in a spellbinding soundscape for total immersion.
L’événement Fondation Vasarely NDM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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