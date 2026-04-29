Fondation Vasarely NDM Fondation Vasarely Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Fondation Vasarely NDM

Samedi 23 mai 2026 de 18h à 22h. Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

De 18h à 22h, La Fondation Vasarely met en lumière les œuvres monumentales dans une ambiance sonore envoûtante pour une immersion totale.

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Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

From 6pm to 10pm, the Fondation Vasarely illuminates its monumental works in a spellbinding soundscape for total immersion.

L’événement Fondation Vasarely NDM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence