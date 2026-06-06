Informations pratiques

Poligny

Fondue Géante

Grande Rue Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Réservation obligatoire auprès de la Crémerie Juramonts.

Organisée par les Pestes Asso. Patrimoine et Saveurs, Tourisme et Spécialités)

Annulée en cas de pluie/orage .

Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 12 22

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English : Fondue Géante

L’événement Fondue Géante Poligny a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA