AGENDA · Poligny
Fondue Géante Poligny
samedi 25 juillet 2026 · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Fondue Géante
Grande Rue Poligny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Réservation obligatoire auprès de la Crémerie Juramonts.
Organisée par les Pestes Asso. Patrimoine et Saveurs, Tourisme et Spécialités)
Annulée en cas de pluie/orage .
Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 12 22
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English : Fondue Géante
L’événement Fondue Géante Poligny a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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