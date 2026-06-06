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AGENDA · Poligny

Fondue Géante Poligny

samedi 25 juillet 2026 · Poligny

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
Grande Rue
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif

Poligny

Fondue Géante

Grande Rue Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Réservation obligatoire auprès de la Crémerie Juramonts.

Organisée par les Pestes Asso. Patrimoine et Saveurs, Tourisme et Spécialités)

Annulée en cas de pluie/orage   .

Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 12 22 

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English : Fondue Géante

L’événement Fondue Géante Poligny a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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