Foodfunk en concert aux Ateliers du Vent Les Ateliers du Vent Rennes Jeudi 2 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine

Prix libre

Foodfunk en concert en extérieur aux Ateliers du Vent

**FOODFUNK**

**concert en extérieur**

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Jeudi 2 juillet 2026, 18h-23h

18h : ouverture du bar

19h30 : concert

En extérieur, place Clara Zetkin

Prix libre

Petite restauration par Passages

Foodfunk joue ses compositions dans le style funk, mais aussi afro, parfois reggae et un peu jazz. 7 instruments : sax ténor, trombone, clavier, basse, guitare, percussion, batterie, offrent une couleur musicale originale. Quelques chœurs font écho à de larges plages instrumentales. En résumé, Foodfunk vous servira un funk varié, énergique et joyeux.

Avec : Stéphane Davenet à la guitare, Stéphane Duchemin aux percussions, Yan Gauthier à la batterie, Arnaud Le Cam au clavier, Claude Martin à la basse, Fréréric Paillou au saxophone ténor, Alexis Métaireau au trombone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-02T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-02T23:00:00.000+02:00

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https://www.lesateliersduvent.org/

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

02 99 27 75 56



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