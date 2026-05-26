Foodfunk en concert aux Ateliers du Vent Les Ateliers du Vent Rennes
Foodfunk en concert aux Ateliers du Vent Les Ateliers du Vent Rennes jeudi 2 juillet 2026.
Foodfunk en concert aux Ateliers du Vent Les Ateliers du Vent Rennes Jeudi 2 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine
Prix libre
Foodfunk en concert en extérieur aux Ateliers du Vent
**FOODFUNK**
**concert en extérieur**
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Jeudi 2 juillet 2026, 18h-23h
18h : ouverture du bar
19h30 : concert
En extérieur, place Clara Zetkin
Prix libre
Petite restauration par Passages
Foodfunk joue ses compositions dans le style funk, mais aussi afro, parfois reggae et un peu jazz. 7 instruments : sax ténor, trombone, clavier, basse, guitare, percussion, batterie, offrent une couleur musicale originale. Quelques chœurs font écho à de larges plages instrumentales. En résumé, Foodfunk vous servira un funk varié, énergique et joyeux.
Avec : Stéphane Davenet à la guitare, Stéphane Duchemin aux percussions, Yan Gauthier à la batterie, Arnaud Le Cam au clavier, Claude Martin à la basse, Fréréric Paillou au saxophone ténor, Alexis Métaireau au trombone.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-02T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-02T23:00:00.000+02:00
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https://www.lesateliersduvent.org/
Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
02 99 27 75 56
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