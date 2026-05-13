Foodtruck coréen, Musée Cernuschi, Paris

Foodtruck coréen Samedi 23 mai, 19h30 Musée Cernuschi Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Le foodtruck Anju s’installe, le temps d’une soirée, dans l’avenue Vélasquez pour proposer des plats typiques de la cuisine de rue coréenne. Une cuisine passionnée et goûteuse, idéale pour tous les palais curieux de nouvelles découvertes.

Musée Cernuschi 7 Avenue Velasquez, 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier de l’Europe Paris Île-de-France +33153962150 https://www.cernuschi.paris.fr Musée des arts de l’Asie de Paris, le musée Cernuschi vous ouvre les portes d’un patrimoine exceptionnel, entre héritage millénaire et création contemporaine. Avec près de 15 000 œuvres chinoises, coréennes, japonaises et vietnamiennes, le musée retrace 5000 ans d’histoire au sein d’un parcours chronologique accessible à tous.

Foodtruck coréen

©