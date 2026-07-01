Fora – ALICE RENDE, Théâtre d’Orléans, Orléans

Informations pratiques

Fora – ALICE RENDE 22 et 23 octobre Théâtre d’Orléans Loiret

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec la Carte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T20:30:00+02:00 – 2026-10-22T21:20:00+02:00

Fin : 2026-10-23T19:30:00+02:00 – 2026-10-23T20:20:00+02:00

Comment s’extraire d’un carcan impossible à briser ? Suspendue, pliée, enfermée dans un étroit sarcophage en plexiglas, une femme désarticulée se lance dans une redoutable entreprise d’évasion.

Dans Kill Bill, Beatrix Kiddo, enterrée vivante, défonce son cercueil à la force d’une seule main. Mais, allongée dans le bon sens, elle peut bouger le bras. Et, comme chacun sait, c’est du cinéma : rien n’est vrai. Alors qu’Alice Rende se bat devant nos yeux, immobilisée vive, distordue, capable à peine de micro-mouvements. Pour tenter de s’en sortir, elle doit mobiliser, au bon moment, un muscle précis, s’appuyer sur tel segment de peau, créer d’improbables interstices et, par eux, le miracle d’une issue ou son mirage. Dans ce dispositif, le moindre déplacement prend une ampleur saisissante, tâtonnant vers le jaillissement libérateur, après lequel, privé de l’appui du carcan, il faudra réapprendre à bouger autrement.

Rauque, sauvage, obstinée comme une naissance, Fora est une performance phénoménale.

https://youtu.be/tGnrBAWWKFs?si=iLkpJtv6kOu5euR2

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Jeu. 22 oct. 20h30, ven. 23 oct. 19h30

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec la Carte

Durée 50 minutes

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Une performance saisissante où Alice Rende, suspendue, pliée et enfermée dans un sarcophage en plexiglass se bat pour s’évader ! contorsion contorsionniste

Christophe Raymaud de Lage