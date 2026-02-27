ForestGravel D3 E5 Orgelet
ForestGravel D3 E5 Orgelet samedi 9 mai 2026.
ForestGravel
D3 E5 Centre sportif de Bellecin Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
ForestGravel le 9 et 10 mai, une course rando de vélo gravel, départ et arrivée au Centre Sportif de Bellecin.
Deux jours, quatre distances au choix, une même passion
– SAMEDI 9 MAI 134 km 2400 m D+ et 103 km 1740 m D+
– DIMANCHE 10 MAI 108 km 2200 m D+ et 68 km 1380 m D+
Informations et inscriptions en ligne. .
D3 E5 Centre sportif de Bellecin Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 4 74 77 20 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ForestGravel
L’événement ForestGravel Orgelet a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE