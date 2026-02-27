ForestGravel D3 E5 Orgelet

ForestGravel

Centre sportif de Bellecin Orgelet Jura

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

2026-05-09

ForestGravel le 9 et 10 mai, une course rando de vélo gravel, départ et arrivée au Centre Sportif de Bellecin.

Deux jours, quatre distances au choix, une même passion

– SAMEDI 9 MAI 134 km 2400 m D+ et 103 km 1740 m D+

– DIMANCHE 10 MAI 108 km 2200 m D+ et 68 km 1380 m D+

Informations et inscriptions en ligne. .

Centre sportif de Bellecin Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 4 74 77 20 98

