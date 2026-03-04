Les foulées du Cadet Roussel Salle polyvalente Orgelet

Les foulées du Cadet Roussel

Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet Jura

Début : 2026-05-03 09:30:00

fin : 2026-05-03 10:15:00

2026-05-03

Les foulées du Cadet Roussel le 3 mai au départ de la salle polyvalente d’Orgelet.

3 parcours de courses

– 6km Canicross départ à 9h30

– 12km pour l’Élite , départ à 10h00

– 6km pour la populaire , départ à 10h15

Sur inscription. .

Salle polyvalente Chemin du Quart Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 61 25 83 orgelet.foyer.rural@gmail.com

