Forêt des tout petits Carnuta, Jupilles

Forêt des tout petits

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:30:00

fin : 2026-07-17 11:45:00

Date(s) :

2026-07-17

Forêt des tout petits

Partez en balade avec les tout-petits pour explorer la forêt avec leurs 5 sens. Tourbillonner dans une tempête de feuilles, fouiller le sol à la recherche d’une petite bête, sentir des odeurs… Les enfants sont invités à découvrir la forêt à leur rythme, libres et curieux.

Pour les enfants de 2 à 4 ans. Sur réservation. .

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Forêt des tout petits

L’événement Forêt des tout petits Jupilles a été mis à jour le 2025-12-30 par LA FLECHE