Forêt des tout petits Carnuta, Jupilles

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-17 11:45:00
2026-07-17
Partez en balade avec les tout-petits pour explorer la forêt avec leurs 5 sens. Tourbillonner dans une tempête de feuilles, fouiller le sol à la recherche d’une petite bête, sentir des odeurs… Les enfants sont invités à découvrir la forêt à leur rythme, libres et curieux.
Pour les enfants de 2 à 4 ans. Sur réservation. .
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
