Forêts du Rouge Gazon Saint-Maurice-sur-Moselle
Forêts du Rouge Gazon Saint-Maurice-sur-Moselle dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Maurice-sur-Moselle
Forêts du Rouge Gazon
42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Sortie découverte du Rouge Gazon, chaume emblématique bordée de forêts naturelles et sauvages. Avec Gildas Gérard, accompagnateur en montagne. Sur réservation. 3h 5 km +300 mTout public
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42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English :
Exploration hike through the Rouge Gazon, an iconic grassland bordered by natural and wild forests. With Gildas Gérard, mountain guide. By reservation. 3 hours 5 km 300 m elevation gain
L’événement Forêts du Rouge Gazon Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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