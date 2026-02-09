Forêts en scène avec l’ONF balade guidée en forêt domaniale des Andaines Place du Marché Bagnoles de l’Orne Normandie

Forêts en scène avec l’ONF balade guidée en forêt domaniale des Andaines

Organisée par l’Office National des Forêts et accompagnée par Romuald Heslot.

Départe de l’office de tourisme de Bagnoles de l’Orne Normandie

Initiée par l’ONU, la Journée internationale des forêts est une fête annuelle célébrée le 21 mars. L’objectif de cette journée est de valoriser la forêt, l’arbre et le bois, et de sensibiliser le public à la gestion durable des forêts et à leur rôle dans le cadre de la transition écologique et énergétique.

La journée internationale des forêts en Normandie

En Normandie, 15 opérations gratuites, sur 5 dates, sont programmées dans les forêts domaniales du 16 au 24 mars.

Partez en balade commentée pendant 2 heures, avec un forestier de l’ONF, pour découvrir la forêt domaniale des Andaines, ses richesses faunistiques et floristiques, sa gestion notamment au regard du changement climatique…

Réservation à l’avance auprès de l’Office National des Forêts en ligne https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=238064

tous public chien autorisé tenu en laisse .

Place du Marché Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 romuald.heslot@onf.fr

English : Forêts en scène avec l’ONF balade guidée en forêt domaniale des Andaines

