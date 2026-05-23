Forever the best show about the King of Pop LE DOME DE PARIS PARIS

Le 25 juin 2009, le monde a perdu l’artiste POP

le plus influent de tous les temps.

Un départ inattendu qui a bouleversé la planète.

MICHAEL JACKSON a laissé derrière lui un héritage bien plus

grand que la musique.

Son message et son amour pour la Terre et la

nature sont aujourd’hui plus pertinents que jamais.

Richard Walter Productions est fier de présenter en France : « FOREVER » LE SEUL SPECTACLE AU MONDE rendant hommage au ROI de la POP

et approuvé par les membres de LA FAMILLE JACKSON : Joseph, Jermaine, LaToya.

Un spectacle qui a déjà réuni plus d’1.000.000 de SPECTATEURS, dans de multiples pays tels que la France, le

Danemark, la République Tchèque, l’Allemagne, le Portugal, la Pologne, la

Suisse, Israël, le Mexique et bien plus encore… !

FOREVER célèbre ses 15 ans sur scène et c’est une

occasion unique de [re]vivre la musique de MICHAEL JACKSON qui a marqué à tout jamais l’histoire de la POP.

Venez vibrer, danser et chanter avec les 20

artistes de FOREVER qui vous feront vivre

une expérience fascinante et intense à travers les plus grands succès de

MICHAEL JACKSON.

Une mise en scène époustouflante qui captivera

les fans et les admirateurs de son œuvre, toutes générations confondues.

FOREVER, en tournée dans

les plus grandes salles de France !

Michael Jackson a laissé un héritage immense, toujours actuel. « FOREVER », seul spectacle approuvé par la famille Jackson, célèbre ses 15 ans et plus d’un million de spectateurs. Un show exceptionnel pour revivre ses plus grands succès.

Le mardi 09 février 2027

de 20h30 à 22h30

payant

Tarifs :

Carré Or : 98 € / <25 ans : 49 €

Cat. 1 : 79 € / <

25 ans : 39.50 €

Cat.2 : 62 € / < 25

ans : 31 €

Cat. 3 : 45 € / < 25 ans :

Infos Groupes et CE :

Haracom Tél : 03.21.26.52.94

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/forever-billet/idmanif/659601/idtier/28239479

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-09T21:30:00+01:00

fin : 2027-02-09T23:30:00+01:00

Date(s) : 2027-02-09T20:30:00+02:00_2027-02-09T22:30:00+02:00

LE DOME DE PARIS 34 BOULEVARD VICTOR 75015 PARIS

https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/forever-concerts +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire



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