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Forever the best show about the King of Pop LE DOME DE PARIS PARIS

Forever the best show about the King of Pop LE DOME DE PARIS PARIS

Forever the best show about the King of Pop LE DOME DE PARIS PARIS mardi 9 février 2027.

Lieu : LE DOME DE PARIS

Adresse : 34 BOULEVARD VICTOR

Ville : 75015 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 9 février 2027

Fin : mardi 9 février 2027

Tarif : <p><b>Tarifs : </b></p><p>Carré Or : 98 €  / <25 ans : 49 €</p><p>Cat. 1 : 79 €  / < 25 ans : 39.50 €</p><p>Cat.2 : 62 € / < 25 ans : 31 €</p><p>Cat. 3 : 45 € / < 25 ans :</p><p><b>Infos Groupes et CE</b> : Haracom Tél : 03.21.26.52.94</p><p>https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/forever-billet/idmanif/659601/idtier/28239479</p>

Le 25 juin 2009, le monde a perdu l’artiste POP
le plus influent de tous les temps.

Un départ inattendu qui a bouleversé la planète.

MICHAEL JACKSON a laissé derrière lui un héritage bien plus
grand que la musique.

Son message et son amour pour la Terre et la
nature sont aujourd’hui plus pertinents que jamais.

Richard Walter Productions est fier de présenter en France : « FOREVER » LE SEUL SPECTACLE AU MONDE rendant hommage au ROI de la POP
et approuvé par les membres de LA FAMILLE JACKSON : Joseph, Jermaine, LaToya.

Un spectacle qui a déjà réuni plus d’1.000.000 de SPECTATEURS, dans de multiples pays tels que la France, le
Danemark, la République Tchèque, l’Allemagne, le Portugal, la Pologne, la
Suisse, Israël, le Mexique et bien plus encore… !

FOREVER célèbre ses 15 ans sur scène et c’est une
occasion unique de [re]vivre la musique de MICHAEL JACKSON qui a marqué à tout jamais l’histoire de la POP.

Venez vibrer, danser et chanter avec les 20
artistes de FOREVER qui vous feront vivre
une expérience fascinante et intense à travers les plus grands succès de
MICHAEL JACKSON.

Une mise en scène époustouflante qui captivera
les fans et les admirateurs de son œuvre, toutes générations confondues.

FOREVER, en tournée dans
les plus grandes salles de France !

Michael Jackson a laissé un héritage immense, toujours actuel. « FOREVER », seul spectacle approuvé par la famille Jackson, célèbre ses 15 ans et plus d’un million de spectateurs. Un show exceptionnel pour revivre ses plus grands succès.
Le mardi 09 février 2027
de 20h30 à 22h30
payant

Tarifs :

Carré Or : 98 €  / <25 ans : 49 €

Cat. 1 : 79 €  / <
25 ans : 39.50 €

Cat.2 : 62 € / < 25
ans : 31 €

Cat. 3 : 45 € / < 25 ans :

Infos Groupes et CE :
Haracom Tél : 03.21.26.52.94

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/forever-billet/idmanif/659601/idtier/28239479

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-09T21:30:00+01:00
fin : 2027-02-09T23:30:00+01:00
Date(s) : 2027-02-09T20:30:00+02:00_2027-02-09T22:30:00+02:00

LE DOME DE PARIS 34 BOULEVARD VICTOR  75015 PARIS
https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/forever-concerts +33321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire


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