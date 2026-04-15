FOREVER

THE BEST SHOW ABOUT THE KING OF POP Le Grand Rex (cinéma) Paris Samedi 23 janvier 2027, 17h00, 20h45 Tarifs : Carré Or : 95 € – Cat. 1 : 75 € – Cat.2 : 60 € – Cat. 3 : 39 € (placement libre)

Infos Groupes et CE : Haracom Tél : 03.21.26.52.94

Michael Jackson a laissé un héritage immense, toujours actuel. « FOREVER », seul spectacle approuvé par la famille Jackson, célèbre ses 15 ans et plus d’un million de spectateurs.

Le 25 juin 2009, le monde a perdu l’artiste POP le plus influent de tous les temps.

Un départ inattendu qui a bouleversé la planète.

MICHAEL JACKSON a laissé derrière lui un héritage bien plus grand que la musique.

Son message et son amour pour la Terre et la nature sont aujourd’hui plus pertinents que jamais.

Richard Walter Productions est fier de présenter en France : « FOREVER » LE SEUL SPECTACLE AU MONDE rendant hommage au ROI de la POP et approuvé par les membres de LA FAMILLE JACKSON : Joseph, Jermaine, LaToya.

Un spectacle qui a déjà réuni plus d’1.000.000 de SPECTATEURS, dans de multiples pays tels que la France, le Danemark, la République Tchèque, l’Allemagne, le Portugal, la Pologne, la Suisse, Israël, le Mexique et bien plus encore… !

FOREVER célèbre ses 15 ans sur scène et c’est une occasion unique de [re]vivre la musique de MICHAEL JACKSON qui a marqué à tout jamais l’histoire de la POP.

Venez vibrer, danser et chanter avec les 20 artistes de FOREVER qui vous feront vivre une expérience fascinante et intense à travers les plus grands succès de MICHAEL JACKSON.

Une mise en scène époustouflante qui captivera les fans et les admirateurs de son œuvre, toutes générations confondues.

FOREVER, en tournée dans les plus grandes salles de France !

Locations : points de ventes habituels

Teaser : [https://youtu.be/AvZMndJo2yk](https://youtu.be/AvZMndJo2yk)

Site internet : [https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/forever-concerts](https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/forever-concerts)

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-23T17:00:00.000+01:00

Fin : 2027-01-23T22:45:00.000+01:00

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https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/forever-billet/idmanif/650542/idtier/28239479 https://www.fnacspectacles.com/event/forever-tribute-to-michael-jackson-tournee-le-grand-rex-21386364/

Le Grand Rex (cinéma) 1 Bd Poissonnière, 75002 Paris Quartier du Mail Paris 75002 Paris



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