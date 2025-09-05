Forever Tribute to Michael Jackson Déols

Forever Tribute to Michael Jackson Déols dimanche 17 janvier 2027.

Forever Tribute to Michael Jackson

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 27.5 – 27.5 – 85 EUR

27.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-01-17 18:00:00

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2027-01-17

Venez vibrer, danser et chanter avec les 20 artistes de Forever qui vous feront vivre une expérience fascinante et intense à travers les plus grands succès de Michael Jackson.

Une mise en scène époustouflante qui captivera les fans et les admirateurs de son œuvre, toutes générations confondues.

Le 25 juin 2009, le monde a perdu l’artiste POP le plus influent de tous les temps.

Un départ inattendu qui a bouleversé la planète.

Richard Walter Productions est fier de présenter en France FOREVER le seul spectacle au monde rendant hommage au roi de la pop et approuvé par les membres de la famille Jackson Joseph, Jermaine, Latoya.

Un spectacle qui à déjà réuni plus d’1.000.000 de spectateurs, dans de multiples pays tels que la France, le Danemark, la République Tchèque, l’Allemagne, le Portugal, la Pologne, la Suisse, Israël, le Mexique et bien plus encore… !

Forever célèbre ses 15 ans sur scène et c’est une occasion unique de [re]vivre la musique de Mickael Jackson qui a marqué à tout jamais l’histoire de la pop. 27.5 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English :

Come thrill, dance and sing along with Forever’s 20 artists, who will take you through a fascinating and intense experience of Michael Jackson’s greatest hits.

A breathtaking staging that will captivate fans and admirers of his work of all generations.

German :

Vibrieren, tanzen und singen Sie mit den 20 Künstlern von Forever, die Ihnen eine faszinierende und intensive Erfahrung durch die größten Hits von Michael Jackson bieten werden.

Eine atemberaubende Inszenierung, die Fans und Bewunderer seines Werks generationsübergreifend in ihren Bann ziehen wird.

Italiano :

Venite ad emozionarvi, a ballare e a cantare con i 20 artisti di Forever che vi accompagneranno in un viaggio affascinante e intenso attraverso i più grandi successi di Michael Jackson.

Una produzione mozzafiato che conquisterà i fan e gli ammiratori del suo lavoro di tutte le generazioni.

Espanol :

Venga a emocionarse, bailar y cantar con los 20 artistas de Forever mientras le llevan en un viaje fascinante e intenso a través de los grandes éxitos de Michael Jackson.

Una producción sobrecogedora que cautivará a fans y admiradores de su obra de todas las generaciones.

