Formation-action : Sensibiliser et informer les personnes sans-abri au mois de juillet La Fabrique de la Solidarité Paris
Formation-action : Sensibiliser et informer les personnes sans-abri au mois de juillet La Fabrique de la Solidarité Paris mercredi 15 juillet 2026.
Des actions
d’information et d’orientation sont organisées en direction des personnes en
grande exclusion fréquentant les camions des Restos du cœur (distribution
de repas dans la rue).
La mission
Encadré·es par les équipes d’Entourage et de la Ville de Paris,
votre mission sera de :
- Informer des modifications d’ouverture des dispositifs de
veille sociale pendant l’été : aide alimentaire, accueils de jour, bains
douches, etc.
- Sensibiliser aux gestes de
prévention en cas de fortes chaleurs et de canicules
- Présenter les événements proposés à toutes et tous à Paris durant l’été
La formation (obligatoire)
Avant d’aller sur le
terrain, vous devrez
participez à une formation obligatoire à la Fabrique de la
Solidarité – 8 rue de la Banque, 75002 Paris.
Retrouvez le formulaire d’inscription à la formation ci-dessous.
A l’issue de la formation,
un formulaire vous sera envoyé pour vous inscrire sur le calendrier des
opérations. Vous pourrez participer à une ou plusieurs actions selon vos
disponibilités.
Notez déjà les dates dans vos agendas !
- Mercredi 15 juillet : Gare de l’Est (10e) et Epinettes (17e)
- Jeudi 16 juillet :
Austerlitz (5e) et République (10e)
- Vendredi 17 juillet :
Gare Saint Lazare (9e) et Nation (12e)
- Lundi 20 juillet : Gare de l’Est (10e) et Denfert (14e)
- Mardi 21 juillet : Invalides (7e) et Bréguet Sabin (11e)
Chaque année la Fabrique de la Solidarité et l’association Entourage soutiennent les Restos du cœur de Paris pendant l’été pour informer les personnes en situation de précarité des modifications sur les dispositifs dédiés : aide alimentaire, accueil de jour, etc.
Du mercredi 15 juillet 2026 au mardi 21 juillet 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-15T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-22T01:59:59+02:00
Date(s) :
La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris
Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)
Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)
Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)
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