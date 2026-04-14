Formation – Comment accélérer la production des comptes ?, TOURS, Tours
Formation – Comment accélérer la production des comptes ?, TOURS, Tours lundi 11 mai 2026.
Formation – Comment accélérer la production des comptes ? 11 et 12 mai TOURS Indre-et-Loire
790€ / personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T09:00:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T09:00:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00
PROGRAMME DE FORMATION
Durée de la formation : 14 heures
Obligations légales, contractuelles et comptables des OGEC & Règles et méthodes d’organisation en cours d’exercice
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Principes
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Méthodologie
Outils d’organisation d’inventaire
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Dossier permanent
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Dossier d’inventaire
Calendrier et méthodes de travail
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Contrôles et opérations de début d’exercice
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Les contrôles mensuels des cycles
Analyse et amélioration des processus interne
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Introduction
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Circuits et procédures
Outils de progrès
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Organisation
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Gestion des urgences
TOURS 33 rue Blaise Pascal 37000 tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://asrec-centre.sc-form.net/GessicaEDC/(S(1fexwufbhvlelo4whxi01nzf))/Inscription/InsEnLigneDomaine.aspx?S=2&D=COMMENT_AC00002 »}]
Objectifs : Planifier et réaliser les travaux de révision comptable / Structurer un dossier de contrôle adapté au secteur / Mettre en place des techniques d’autocontrôles formation production des comptes
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