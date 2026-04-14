Formation – Comment accélérer la production des comptes ?, TOURS, Tours

Formation – Comment accélérer la production des comptes ? 11 et 12 mai TOURS Indre-et-Loire

790€ / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T09:00:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T09:00:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00

PROGRAMME DE FORMATION

Durée de la formation : 14 heures

Obligations légales, contractuelles et comptables des OGEC & Règles et méthodes d’organisation en cours d’exercice

Principes

Méthodologie

Outils d’organisation d’inventaire

Dossier permanent

Dossier d’inventaire

Calendrier et méthodes de travail

Contrôles et opérations de début d’exercice

Les contrôles mensuels des cycles

Analyse et amélioration des processus interne

Introduction

Circuits et procédures

Outils de progrès

Organisation

Gestion des urgences

TOURS 33 rue Blaise Pascal 37000 tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://asrec-centre.sc-form.net/GessicaEDC/(S(1fexwufbhvlelo4whxi01nzf))/Inscription/InsEnLigneDomaine.aspx?S=2&D=COMMENT_AC00002 »}]

Objectifs : Planifier et réaliser les travaux de révision comptable / Structurer un dossier de contrôle adapté au secteur / Mettre en place des techniques d’autocontrôles formation production des comptes