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Formation – Comment accélérer la production des comptes ?, TOURS, Tours

Formation – Comment accélérer la production des comptes ?, TOURS, Tours

Formation – Comment accélérer la production des comptes ?, TOURS, Tours lundi 11 mai 2026.

Lieu : TOURS

Adresse : 33 rue Blaise Pascal 37000 tours

Ville : 37000 Tours

Département : Indre-et-Loire

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Tarif : 790€ / personne

Formation – Comment accélérer la production des comptes ? 11 et 12 mai TOURS Indre-et-Loire

790€ / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T09:00:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T09:00:00+02:00 – 2026-05-12T17:00:00+02:00

PROGRAMME DE FORMATION

Durée de la formation : 14 heures
Obligations légales, contractuelles et comptables des OGEC & Règles et méthodes d’organisation en cours d’exercice

  • Principes

  • Méthodologie

Outils d’organisation d’inventaire

  • Dossier permanent

  • Dossier d’inventaire

Calendrier et méthodes de travail

  • Contrôles et opérations de début d’exercice

  • Les contrôles mensuels des cycles

Analyse et amélioration des processus interne

  • Introduction

  • Circuits et procédures

Outils de progrès

  • Organisation

  • Gestion des urgences

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Objectifs : Planifier et réaliser les travaux de révision comptable / Structurer un dossier de contrôle adapté au secteur / Mettre en place des techniques d’autocontrôles formation production des comptes

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