Stage « Se laisser conter » : Une approche qui favorise la confiance en notre propre nature. Nous nous laissons inspirer et traverser naturellement par des contes qui se trouvent ainsi débarrassés de toute intrusion, de toute stratégie ou besoin de maîtrise. C’est lui le guide, celui qui nous fait lâcher prise, qui puise en nous ce dont il a besoin pour naître à travers nous. La conteuse, le conteur, ne sont en réalité pas des personnes mais plutôt des passereaux, se laissant parcourir et inspirer. Les égos des participants ne sont alors que moineaux, assis tranquillement avec l’auditoire, en toute confiance.

Barde de la nature, grand voyageur et collecteur de récits légendaires des traditions premières, Patrick Fischmann est aussi écrivain-conteur. Suivre sa prochaine formation au sein de l’Age d’Or de France est donc un moment privilégié pour développer votre pratique du conte, « prendre confiance en votre propre nature ». Inscrivez-vous vite pour ce stage « Se laisser conter » du 23 au 25 avril prochain !

Du jeudi 23 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 17h00

payant

Budget 300 euros pour 3 jours

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00;2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00

Age d’Or de France 62 rue Amelot 75011 Paris

https://agedordefrance.fr/event/se-laisser-conter-par-patrick-fishmann/ +33153246740 agedor@agedordefrance.com



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