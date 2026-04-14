Formation informatique – Débutants, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Formation informatique – Débutants Lundi 18 mai, 13h30 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

Renseignements au 04 66 56 42 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T13:30:00+02:00 – 2026-05-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-18T13:30:00+02:00 – 2026-05-18T16:30:00+02:00

L’Espace Public et Numérique du Pôle culturel et scientifique vous propose une formation gratuite tous les lundis sur 6 semaines, afin d’acquérir une certaine autonomie et poursuivre la découverte de l’informatique par soi-même :

Utiliser l’ordinateur et la souris,

Produire un document avec le traiement de texte « Libre Office »,

Ranger vos fichiers & dossiers sur l’ordinateur,

Naviguer sur Internet,

Rédiger et envoyer un mail,

Télécharger un logiciel…

Pour participer rien de plus simple, munissez-vous d’une pièce d’identité, d’une attestation de Responsabilité Civile et rendez-vous lundi 18 mai 2026 à partir de 13h30 à l’EPN

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]

Formation pour les débutants qui souhaitent suivre une formation complète en informatique. formation informatique