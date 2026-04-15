[FORMATION] Tuteur et maître d’apprentissage, IUT de Rennes – Site Clos Courtel, Rennes

[FORMATION] Tuteur et maître d’apprentissage Jeudi 17 septembre, 09h00 IUT de Rennes – Site Clos Courtel Ille-et-Vilaine

Durée : 7 h – Tarif : 350 €/personne – Attestation délivrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T09:00:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T09:00:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00

Tuteurs et maîtres d’apprentissage : êtes-vous prêts pour la rentrée ?

À la rentrée, vous allez encadrer une alternante ou un alternant ? L’Université de Rennes vous propose une formation opérationnelle pour réussir votre rôle de tuteur dès le premier jour.

Encadrer une alternante ou un alternant ne s’improvise pas. Pour vous accompagner dans cette mission, plusieurs journées de formation vous sont proposées.

L’objectif de cette journée est de vous donner les clés pour :

Accueillir et intégrer l’alternante ou alternant

Piloter le parcours de formation

Evaluer les compétences et l’apprentissage

► Découvrez le programme détaillé

Plusieurs dates disponibles entre juin et octobre à Rennes, Saint-Brieuc et Lannion :

Jeudi 11 juin 2026 – Rennes

Jeudi 17 septembre 2026 – Rennes

Jeudi 24 septembre 2026 – Rennes

Jeudi 1er octobre 2026 – Saint-Brieuc

Jeudi 8 octobre 2026 – Rennes

Jeudi 15 octobre 2026 – Lannion

Inscription en ligne via ce formulaire !

Contact : Carine DOREL – mailto:mailto:%5Bcarine.dorel@univ-rennes.fr%5D(mailto:carine.dorel@univ-rennes.fr)carine.dorel@univ-rennes.frcarine.dorel@univ-rennes.fr / 02 23 23 56 98

IUT de Rennes – Site Clos Courtel 3 Rue du Clos Courtel, 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 23 40 00 https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRTbggqN35g9NtimR5bqsXTVUMlpXWkw0QTcxSEI2V0w1R00zUjNHNEtWVS4u&route=shorturl »}] [{« link »: « https://formations.univ-rennes.fr/parcours/formation-tuteur-maitre-dapprentissage »}, {« link »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRTbggqN35g9NtimR5bqsXTVUMlpXWkw0QTcxSEI2V0w1R00zUjNHNEtWVS4u&route=shorturl »}, {« link »: « mailto:%5B%5Bcarine.dorel@univ-rennes.fr%5D(mailto:carine.dorel@univ-rennes.fr)%5D(mailto:%5Bcarine.dorel@univ-rennes.fr%5D(mailto:carine.dorel@univ-rennes.fr)) »}, {« link »: « mailto:%5Bcarine.dorel@univ-rennes.fr%5D(mailto:carine.dorel@univ-rennes.fr) »}, {« link »: « mailto:carine.dorel@univ-rennes.fr »}] Service général & départements Chimie, GC-CD, GEII, GMP. Depuis République​ : prendre le bus – ligne C4 – direction ZA Saint-Sulpice Descendre à l’arrêt IUT Continuer à pied dans le sens de la marche et traverser la route. Sur votre droite emprunter le chemin boisé pour arriver sur le parking du département Chimie.

Préparez-vous à accueillir votre alternant : formez-vous au tutorat avec l’Université de Rennes ALTERNANCE APPRENTISSAGE

Université de Rennes – F.Obé