Formations tout public Châlette-sur-Loing
Formations tout public Châlette-sur-Loing samedi 18 juillet 2026.
Châlette-sur-Loing
Formations tout public
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 11:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Formations tout public
Smartphones trucs et astuces, applis indispensables, réglages et précautions la foire aux questions ! .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
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English :
Training courses for the general public
L’événement Formations tout public Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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