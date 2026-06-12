Châlette-sur-Loing

Formations tout public

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 11:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Formations tout public

Smartphones trucs et astuces, applis indispensables, réglages et précautions la foire aux questions ! .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

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English :

Training courses for the general public

L’événement Formations tout public Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS