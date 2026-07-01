Forme déambulatoire au MAMCS, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg

Informations pratiques

Forme déambulatoire au MAMCS Dimanche 20 septembre, 10h30, 16h30 Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Forme déambulatoire : « Aux suivantes ! » (1h), tampon matrimoine.

La compagnie Quai n°7 vous invite à une déambulation théâtrale au sein du musée. Juliette Steiner et son équipe proposent une version in situ du spectacle «Aux suivantes !» qui interroge l’héritage des femmes artistes, en lien étroit avec les collections du musée.

Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Gare-Tribunal Bas-Rhin Grand Est 33386985155 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-d-art-moderne-et-contemporain Importance de la présence de Arp et Sophie Taueber ; ensemble significatif autour de l’oeuvre de Gustave Doré ; fonds important de photographies anciennes ; ensemble remarquable d’oeuvres d’artistes contemporains allemands (Baselitz, Penck, Immendorf, Lüpertz) uniques en France.

Forme déambulatoire : Aux suivantes ! (1h) tampon matrimoine

© Musées de Strasbourg