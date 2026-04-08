Formes ouvertes : Les Petites Visites de Paris Mômes Institut Suédois Paris

Les Petites Visites de Paris Mômes sont des rendez-vous conçus pour les familles, où petits et grands découvrent les expositions ensemble, en prenant le temps d’observer, de questionner et d’échanger. Guidées par la guide-conférencière Daria Moreno Davis, elles proposent des clés de lecture accessibles aux enfants, dans une approche participative où les questions et les échanges occupent une place centrale.

À l’Institut suédois, Les Petites Visites invitent à explorer l’exposition « Formes ouvertes » dans un format hybride, entre visite et atelier. Des outils de médiation jalonnent le parcours pour encourager une approche active des œuvres et permettre aux enfants de se les approprier.

À l’issue de la visite, il est possible et même recommandé de s’attarder au jardin, qui recèle des sculptures cachées dans les fourrés, retourner voir son œuvre favorite dans l’exposition, ou monter à l’étage pour découvrir des peintures du 18e siècle. Il est aussi fortement conseillé de prendre un goûter suédois au café FIKA, qui propose des brioches à la cannelle, des gâteaux au chocolat et autres douceurs qu’on peut déguster en terrasse dans les effluves du jasmin.

Informations pratiques

Pour les enfants de 6 à 10 ans, accompagnés d’un⸱e grande personne

Gratuit sur inscription

L’exposition « Formes ouvertes », qui rend hommage aux expressions artistiques abstraites, constitue un terrain d’exploration pour petit⸱es aux yeux grand ouverts sur le monde. En partenariat avec Paris Mômes, nous proposons des visites guidées aux enfants accompagnés de leur⸱s grande⸱s personne⸱s.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 10 juin 2026

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 20 mai 2026

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 29 avril 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T15:00:00+02:00_2026-04-29T16:00:00+02:00;2026-05-20T15:00:00+02:00_2026-05-20T16:00:00+02:00;2026-06-10T15:00:00+02:00_2026-06-10T16:00:00+02:00;2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T16:00:00+02:00

Institut Suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

https://paris.si.se/agenda/formes-ouvertes-les-petites-visites-de-paris-momes/ +33144788020 institutsuedois@si.se



Afficher la carte du lieu Institut Suédois et trouvez le meilleur itinéraire

