Formes & perform [création], L’Aéronef, Lille
samedi 26 septembre 2026 · L'Aéronef · Lille
Informations pratiques
Formes & perform [création] Samedi 26 septembre, 18h30 L’Aéronef Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T18:30:00+02:00 – 2026-09-26T19:45:00+02:00
Fin : 2026-09-26T18:30:00+02:00 – 2026-09-26T19:45:00+02:00
Porté par Jean-Bernard Hoste et Mariane Berthault, Formes & perform est l’objet d’une démarche de terrain engagée sur plusieurs mois, fruit d’un processus artistique alternatif qui donne la parole aux habitant·es et se joue des frontières entre artistes et spectateur·ices à travers une mosaïque d’histoires, de sons, de témoignages.
- Dans le cadre de Sustain 2026 – Respiration créative & réflexion collective – Musique, tables rondes, créations, ateliers – A Lille et dans la métropole lilloise, du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026.
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Un podcast-concert live pour interroger les nouveaux chemins du concert en 2026.
DR
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