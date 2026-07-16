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Forum : Créer sous contrainte carbone : quelles musiques pour demain ?, Maison des Mobilités Durables, Lille

vendredi 25 septembre 2026 · Maison des Mobilités Durables · Lille

Forum : Créer sous contrainte carbone : quelles musiques pour demain ?, Maison des Mobilités Durables, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Maison des Mobilités Durables
Adresse
Place François Mitterrand, 59777 Lille
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit sur réservation

Forum : Créer sous contrainte carbone : quelles musiques pour demain ? Vendredi 25 septembre, 14h30 Maison des Mobilités Durables Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T14:30:00+02:00 – 2026-09-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T14:30:00+02:00 – 2026-09-25T16:00:00+02:00

Avec Zero Carbon Records, les musiciens Manu Louis et Sylvain Chauveau explorent une expérience radicale : rapprocher la création et la diffusion musicale du zéro carbone. À travers sa conférence « A zéro carbone, que reste-t-il ? », Manu Louis partage les questionnements, contradictions et choix qui traversent leur démarche artistique et politique.
Faut-il être irréprochable pour agir ? Comment continuer à créer dans un monde dépendant des énergies fossiles ? Peut-on transformer nos contradictions en espace de réflexion collective plutôt qu’en frein à l’action ?
Cette rencontre invite le public à discuter concrètement des arbitrages, des limites et des possibles d’une musique décarbonée, avec lucidité et créativité.
En présence de Manu Louis (Zero Carbon Records), Benjamin Collier (Avant-Post).
Modération : Lili Brodbeck (Event Change)
En partenariat avec Zero Carbon Records.

  • La rencontre sera suivie d’un concert en extérieur de Manu Louis et Sylvain Chauveau (Zero Carbon Records, mini-tour) rendu possible grâce à l’énergie produite par un vélo fixe pédalé par le public. Avec la participation des étudiant·es de l’ESMD (Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France)

  • Dans le cadre de Sustain 2026 – Respiration créative & réflexion collective – Musique, tables rondes, créations, ateliers – A Lille et dans la métropole lilloise, du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026.

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Face à l’urgence climatique, l’industrie musicale est appelée à se réinventer : tournées en avion, scénographies énergivores… quel avenir pour la musique dans une société de la sobriété ?

A. Pascual Ledesma

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