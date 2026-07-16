Forum : Créer sous contrainte carbone : quelles musiques pour demain ?, Maison des Mobilités Durables, Lille

Informations pratiques

Forum : Créer sous contrainte carbone : quelles musiques pour demain ? Vendredi 25 septembre, 14h30 Maison des Mobilités Durables Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T14:30:00+02:00 – 2026-09-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T14:30:00+02:00 – 2026-09-25T16:00:00+02:00

Avec Zero Carbon Records, les musiciens Manu Louis et Sylvain Chauveau explorent une expérience radicale : rapprocher la création et la diffusion musicale du zéro carbone. À travers sa conférence « A zéro carbone, que reste-t-il ? », Manu Louis partage les questionnements, contradictions et choix qui traversent leur démarche artistique et politique.

Faut-il être irréprochable pour agir ? Comment continuer à créer dans un monde dépendant des énergies fossiles ? Peut-on transformer nos contradictions en espace de réflexion collective plutôt qu’en frein à l’action ?

Cette rencontre invite le public à discuter concrètement des arbitrages, des limites et des possibles d’une musique décarbonée, avec lucidité et créativité.

En présence de Manu Louis (Zero Carbon Records), Benjamin Collier (Avant-Post).

Modération : Lili Brodbeck (Event Change)

En partenariat avec Zero Carbon Records.

La rencontre sera suivie d’un concert en extérieur de Manu Louis et Sylvain Chauveau (Zero Carbon Records, mini-tour) rendu possible grâce à l’énergie produite par un vélo fixe pédalé par le public. Avec la participation des étudiant·es de l’ESMD (Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France)

Dans le cadre de Sustain 2026 – Respiration créative & réflexion collective – Musique, tables rondes, créations, ateliers – A Lille et dans la métropole lilloise, du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026.

Maison des Mobilités Durables Place François Mitterrand, 59777 Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320559795 [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Face à l’urgence climatique, l’industrie musicale est appelée à se réinventer : tournées en avion, scénographies énergivores… quel avenir pour la musique dans une société de la sobriété ?

A. Pascual Ledesma