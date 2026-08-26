Forum de l’emploi Sévérac d’Aveyron
jeudi 15 octobre 2026 · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Forum de l’emploi
2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-15
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Venez à la rencontre des métiers de votre territoire, et échanger avec les entreprises qui recrutent !
Jeudi 15 octobre | 13h30-16h30 | Salle d’animations de Sévérac-le-Château .
2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 27 contact@eef-caussesaubrac.fr
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English :
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L’événement Forum de l’emploi Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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