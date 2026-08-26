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Forum de l’emploi Sévérac d’Aveyron

jeudi 15 octobre 2026 · Sévérac d'Aveyron

Forum de l’emploi Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Adresse
2 rue de la Petite Côte
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Sévérac d’Aveyron

Forum de l’emploi

2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-15
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

Venez à la rencontre des métiers de votre territoire, et échanger avec les entreprises qui recrutent !
Jeudi 15 octobre | 13h30-16h30 | Salle d’animations de Sévérac-le-Château   .

2 rue de la Petite Côte Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 27  contact@eef-caussesaubrac.fr

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English :

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L’événement Forum de l’emploi Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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