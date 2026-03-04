Forum de l’inclusion : L’inclusion en action : ensemble pour accompagner les jeunes, Atelier Canopé de Laon, Laon

Forum de l’inclusion : L’inclusion en action : ensemble pour accompagner les jeunes Mercredi 1 avril, 09h30 Atelier Canopé de Laon Aisne

Entrée libre et gratuite, inscription conseillée.

Début : 2026-04-01T09:30:00+02:00 – 2026-04-01T16:00:00+02:00

L’escape game pédagogique Code inclusion sera proposé à 8 personnes de 14h00 à 15h30.

Les ateliers suivants seront proposés autour du numérique, avec une jauge de 12 personnes;les participants manipuleront les outils :

L’IA, assistant pédagogique pour répondre aux besoins de tous les élèves (10h20 – 11h05 et 14h20 – 15h05)

Rendre les apprentissages accessibles grâce aux outils numériques (9h30 – 10h15)

Réalité virtuelle : Grâce à la réalité virtuelle, vivez une expérience immersive permettant de vous mettre, le temps de quelques minutes, à la place d’une personne en situation de handicap.(10h00 – 12h30 et 13h30 – 16h00)

répertoire de ressources pédagogiques et outil MIRIADE (création d’histoires) : découverte du répertoire de ressources pédagogiques inclusives de 100%IDT et réalisation de courtes histoires jeunesse illustrées à l’aide de l’outil MIRIADE. (15h10 – 15h55)

Atelier Canopé de Laon 25, Avenue de la République 02000 LAON Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

Une journée consacrée aux jeunes à besoins éducatifs particuliers, pour découvrir des outils et des dispositifs, échanger sur ses pratiques et rencontrer les acteurs de votre territoire.