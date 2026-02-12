Forum de Longuyon Lords of rock + Savage Voltage Longuyon
Forum de Longuyon Lords of rock + Savage Voltage Longuyon samedi 25 avril 2026.
Forum de Longuyon Lords of rock + Savage Voltage
Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:30:00
2026-04-25
Salle du Forum de Longuyon.
Spectacle organisé par JMV Prod en partenariat avec la ville de Longuyon
Préventes 17€ Caisse du soir 20€
Ouverture des portes à 19h30 (bar et snack)
Points de ventes
Web www.billetweb.fr/pro/leforum
Office de Tourisme du Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 LonguyonTout public
Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 39 21 21 ot-longuyonnais@orange.fr
English :
Salle du Forum, Longuyon.
Show organized by JMV Prod in partnership with the town of Longuyon
Pre-sales 17? Evening box office 20?
Doors open at 7:30pm (bar and snack bar)
Points of sale
Web www.billetweb.fr/pro/leforum
Office de Tourisme du Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 Longuyon
L’événement Forum de Longuyon Lords of rock + Savage Voltage Longuyon a été mis à jour le 2026-02-12 par OT LONGUYONNAIS