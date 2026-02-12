Forum de Longuyon Lords of rock + Savage Voltage Longuyon

Forum de Longuyon Lords of rock + Savage Voltage

Rue de l’hôtel de ville Longuyon Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 23:30:00

2026-04-25

Salle du Forum de Longuyon.

Spectacle organisé par JMV Prod en partenariat avec la ville de Longuyon

Préventes 17€ Caisse du soir 20€

Ouverture des portes à 19h30 (bar et snack)

Points de ventes

Web www.billetweb.fr/pro/leforum

Office de Tourisme du Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 LonguyonTout public

Rue de l’hôtel de ville Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 39 21 21 ot-longuyonnais@orange.fr

English :

Salle du Forum, Longuyon.

Show organized by JMV Prod in partnership with the town of Longuyon

Pre-sales 17? Evening box office 20?

Doors open at 7:30pm (bar and snack bar)

Points of sale

Web www.billetweb.fr/pro/leforum

Office de Tourisme du Longuyonnais Place Salvador Allende 54260 Longuyon

