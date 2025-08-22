Sentier pédestre et VTT du moulin Allard Longuyon Meurthe-et-Moselle

Sentier pédestre et VTT du moulin Allard Adultes En VTT Difficulté moyenne

Sentier pédestre et VTT du moulin Allard Parc Beaulieu 54260 Longuyon Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

SENTIER DU MOULIN ALLARD

Distance 7,5 km

Balisage Anneau jaune et panneaux en bois

Temps 2h00 environ

Départ du parc Beaulieu

Degré de difficulté moyen

Table de pique-nique et bancs au départ et sur le parcours

https://www.ot-longuyon.fr/tourisme-vert/sentiers-pedestres/ +33 3 82 39 21 21

English :

MOULIN ALLARD TRAIL

Distance: 7.5 km

Markings: Yellow ring and wooden signs

Time: approx. 2h00

Departure from Parc Beaulieu

Degree of difficulty: medium

Picnic tables and benches at the start and along the route

Deutsch :

WANDERWEG DER MÜHLE ALLARD

Entfernung: 7,5 km

Markierung: Gelber Ring und Holzschilder

Zeit: ca. 2.00 Uhr

Start vom Park Beaulieu aus

Schwierigkeitsgrad: mittel

Picknicktisch und Bänke am Start und auf der Strecke

Italiano :

SENTIERO DEL MOULIN ALLARD

Distanza: 7,5 km

Segnaletica: Anello giallo e cartelli di legno

Tempo: circa 2h00

Partenza dal Parc Beaulieu

Livello di difficoltà: medio

Tavolo da picnic e panchine alla partenza e lungo il percorso

Español :

SENDERO MOULIN ALLARD

Distancia: 7,5 km

Señalización: Anillo amarillo y señales de madera

Duración: 2h00 aprox

Salida desde Beaulieu Park

Dificultad: media

Mesa de picnic y bancos al principio y a lo largo del recorrido

