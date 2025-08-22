Sentier pédestre et VTT du moulin Allard Longuyon Meurthe-et-Moselle
SENTIER DU MOULIN ALLARD
Distance 7,5 km
Balisage Anneau jaune et panneaux en bois
Temps 2h00 environ
Départ du parc Beaulieu
Degré de difficulté moyen
Table de pique-nique et bancs au départ et sur le parcours
https://www.ot-longuyon.fr/tourisme-vert/sentiers-pedestres/ +33 3 82 39 21 21
English :
MOULIN ALLARD TRAIL
Distance: 7.5 km
Markings: Yellow ring and wooden signs
Time: approx. 2h00
Departure from Parc Beaulieu
Degree of difficulty: medium
Picnic tables and benches at the start and along the route
Deutsch :
WANDERWEG DER MÜHLE ALLARD
Entfernung: 7,5 km
Markierung: Gelber Ring und Holzschilder
Zeit: ca. 2.00 Uhr
Start vom Park Beaulieu aus
Schwierigkeitsgrad: mittel
Picknicktisch und Bänke am Start und auf der Strecke
Italiano :
SENTIERO DEL MOULIN ALLARD
Distanza: 7,5 km
Segnaletica: Anello giallo e cartelli di legno
Tempo: circa 2h00
Partenza dal Parc Beaulieu
Livello di difficoltà: medio
Tavolo da picnic e panchine alla partenza e lungo il percorso
Español :
SENDERO MOULIN ALLARD
Distancia: 7,5 km
Señalización: Anillo amarillo y señales de madera
Duración: 2h00 aprox
Salida desde Beaulieu Park
Dificultad: media
Mesa de picnic y bancos al principio y a lo largo del recorrido
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-18 par Système d’information touristique Lorrain