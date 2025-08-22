Sentier pédestre du limaçon Longuyon Meurthe-et-Moselle

SENTIER DU LIMACON
Distance 9,5 km
Balisage Anneau Rouge
Temps 2h30 environ
Départ de l’office de tourisme
Degré de difficulté moyen.
  +33 3 82 39 21 21

English :

LIMACON TRAIL
Distance: 9.5 km
Marking: Red ring
Time: approx. 2h30
Departure from the tourist office
Degree of difficulty: medium.

Deutsch :

LIMACON-PFAD
Entfernung: 9,5 km
Markierung: Roter Ring
Zeit: ca. 2,5 Stunden
Start an der Touristeninformation
Schwierigkeitsgrad: mittel.

Italiano :

SENTIERO DEL LIMACON
Distanza: 9,5 km
Segnaletica: Anello rosso
Tempo: circa 2h30
Partenza dall’ufficio turistico
Livello di difficoltà: medio.

Español :

SENTIER DU LIMACON
Distancia: 9,5 km
Señalización: Anillo rojo
Duración: 2h30 aprox
Salida desde la oficina de turismo
Nivel de dificultad: medio

