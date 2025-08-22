Sentier pédestre du limaçon Longuyon Meurthe-et-Moselle

Sentier pédestre du limaçon Adultes A pieds Difficulté moyenne

Sentier pédestre du limaçon 54260 Longuyon Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 150 Distance : 9500.0 Tarif :

SENTIER DU LIMACON

Distance 9,5 km

Balisage Anneau Rouge

Temps 2h30 environ

Départ de l’office de tourisme

Degré de difficulté moyen.

Difficulté moyenne

+33 3 82 39 21 21

English :

LIMACON TRAIL

Distance: 9.5 km

Marking: Red ring

Time: approx. 2h30

Departure from the tourist office

Degree of difficulty: medium.

Deutsch :

LIMACON-PFAD

Entfernung: 9,5 km

Markierung: Roter Ring

Zeit: ca. 2,5 Stunden

Start an der Touristeninformation

Schwierigkeitsgrad: mittel.

Italiano :

SENTIERO DEL LIMACON

Distanza: 9,5 km

Segnaletica: Anello rosso

Tempo: circa 2h30

Partenza dall’ufficio turistico

Livello di difficoltà: medio.

Español :

SENTIER DU LIMACON

Distancia: 9,5 km

Señalización: Anillo rojo

Duración: 2h30 aprox

Salida desde la oficina de turismo

Nivel de dificultad: medio

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-22 par Système d’information touristique Lorrain