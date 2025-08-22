Sentier pédestre du limaçon Longuyon Meurthe-et-Moselle
SENTIER DU LIMACON
Distance 9,5 km
Balisage Anneau Rouge
Temps 2h30 environ
Départ de l’office de tourisme
Degré de difficulté moyen.
English :
LIMACON TRAIL
Distance: 9.5 km
Marking: Red ring
Time: approx. 2h30
Departure from the tourist office
Degree of difficulty: medium.
Deutsch :
LIMACON-PFAD
Entfernung: 9,5 km
Markierung: Roter Ring
Zeit: ca. 2,5 Stunden
Start an der Touristeninformation
Schwierigkeitsgrad: mittel.
Italiano :
SENTIERO DEL LIMACON
Distanza: 9,5 km
Segnaletica: Anello rosso
Tempo: circa 2h30
Partenza dall’ufficio turistico
Livello di difficoltà: medio.
Español :
SENTIER DU LIMACON
Distancia: 9,5 km
Señalización: Anillo rojo
Duración: 2h30 aprox
Salida desde la oficina de turismo
Nivel de dificultad: medio
