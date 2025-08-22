Sentiers cyclo-pédestre Longuyon Longuyon Meurthe-et-Moselle
3 circuits cyclo-pédestre au départ du parc Beaulieu à Longuyon.
SENTIER DE LA CHAUDRONNERIE
Distance 5 km moyen
Balisage Anneau bleu
SENTIER DU MOULIN-ALLARD
Distance 7,5 km difficile
Balisage Anneau jaune
SENTIER DU PAQUIS
Distance 1,5 km facile
Balisage Anneau vert
On trouve sur les circuits des bancs, des agrès et des aires de pique-nique.
+33 3 82 39 21 21
English :
3 cyclo-pedestrian circuits departing from Parc Beaulieu in Longuyon.
SENTIER DE LA CHAUDRONNERIE
Distance: 5 km medium
Markings: Blue ring
MOULIN-ALLARD TRAIL
Distance: 7.5 km difficult
Signs: Yellow ring
SENTIER DU PAQUIS
Distance: 1.5 km easy
Marking: Green ring
The trails feature benches, apparatus and picnic areas.
Deutsch :
3 Radwanderwege, die im Beaulieu-Park in Longuyon beginnen.
PFAD DER KESSELSCHMIEDE
Entfernung: 5 km mittel
Markierung: Blauer Ring
PFAD DER MÜHLE (MOULIN-ALLARD)
Entfernung: 7,5 km schwer
Markierung: Gelber Ring
PFAD DES PAQUIS
Entfernung: 1,5 km leicht
Markierung: Grüner Ring
Auf den Rundwegen findet man Bänke, Turngeräte und Picknickplätze.
Italiano :
3 percorsi ciclabili con partenza dal Parc Beaulieu di Longuyon.
SENTIERO DELLE CALDAIE
Distanza: 5 km medio
Segnaletica: anello blu
SENTIERO MOULIN-ALLARD
Distanza: 7,5 km difficile
Segnaletica: Anello giallo
SENTIERO DEL PAQUIS
Distanza: 1,5 km facile
Segnaletica: Anello verde
I sentieri sono dotati di panchine, attrezzature e aree picnic.
Español :
3 rutas ciclistas que parten del Parque Beaulieu de Longuyon.
SENDERO DE LA CALDERERÍA
Distancia: 5 km medio
Señalización: Anillo azul
SENDERO MOULIN-ALLARD
Distancia: 7,5 km difícil
Señalización: Anillo amarillo
SENTIER DU PAQUIS
Distancia: 1,5 km fácil
Señalización: Anillo verde
Los senderos cuentan con bancos, aparatos y áreas de picnic.
