balade ludique randoland à Longuyon Longuyon Meurthe-et-Moselle

balade ludique randoland à Longuyon Adultes A pieds Facile

balade ludique randoland à Longuyon 54260 Longuyon Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 6100.0 Tarif :

Pour visiter, se balader et s’amuser, c’est le moyen de passer un agréable moment en famille, à la recherche d’indices pour résoudre une énigme, en autonomie complète. Vos enfants sont les guides explorateurs de la balade.

Au départ de l’office de tourisme, elle permet de découvrir Longuyon autrement.

Conçue comme un jeu de piste, elle est, dans un même livret, proposée pour 3 niveaux 4/6ans, 7/9ans et + de 10 ans.

En vente à l’office de tourisme à 1€ ou sur https://www.randoland.fr/ à 2€

Facile

+33 3 82 39 21 21

English :

Visit, stroll and have fun, this is the way to spend a pleasant moment with your family, looking for clues to solve an enigma, in complete autonomy. Your children are the tour guides.

Departing from the Tourist Office, it’s a different way to discover Longuyon.

Designed as a treasure hunt, it is available in a single booklet for 3 levels: 4/6 years, 7/9 years and over 10 years.

On sale at the tourist office for 1? or at https://www.randoland.fr/ for 2?

Deutsch :

Besichtigen, spazieren gehen und Spaß haben: Hier können Sie mit der ganzen Familie eine schöne Zeit verbringen und völlig selbstständig nach Hinweisen suchen, um ein Rätsel zu lösen. Ihre Kinder sind die Entdecker und Führer des Ausflugs.

Der Spaziergang beginnt am Fremdenverkehrsamt und bietet die Möglichkeit, Longuyon auf andere Weise zu entdecken.

Er ist wie eine Schnitzeljagd konzipiert und wird in einem einzigen Heft für drei Niveaus angeboten: 4/6 Jahre, 7/9 Jahre und ab 10 Jahren.

Erhältlich in der Touristeninformation für 1? oder auf https://www.randoland.fr/ für 2?

Italiano :

È un modo fantastico per tutta la famiglia di visitare, girare e divertirsi insieme, cercando indizi per risolvere un enigma in completa autonomia. I vostri bambini sono le guide turistiche.

Con partenza dall’Ufficio del Turismo, è un ottimo modo per scoprire Longuyon in modo diverso.

Concepito come una caccia al tesoro, è disponibile in un unico libretto per 3 livelli: 4/6 anni, 7/9 anni e oltre 10 anni.

In vendita presso l’ufficio del turismo al prezzo di 1? o su https://www.randoland.fr/ al prezzo di 2?

Español :

Es una forma estupenda de que toda la familia visite, pasee y se divierta junta, buscando pistas para resolver un enigma con total autonomía. Tus hijos son los guías turísticos.

Saliendo de la Oficina de Turismo, es una buena manera de descubrir Longuyon de una forma diferente.

Diseñado como una búsqueda del tesoro, está disponible en un único cuadernillo para 3 niveles: 4/6 años, 7/9 años y más de 10 años.

A la venta en la oficina de turismo por 1? o en https://www.randoland.fr/ por 2?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par Système d’information touristique Lorrain