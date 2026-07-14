Forum des associations au Jardin des Vignaux Bagnères-de-Bigorre
samedi 5 septembre 2026 · au Jardin des Vignaux · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Forum des associations
au Jardin des Vignaux BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le Forum des Associations est l’occasion de découvrir les activités sportives, culturelles, de loisirs ou caritatives proposées à Bagnères et d’échanger avec les responsables associatifs.
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au Jardin des Vignaux BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 08 05
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English :
The Forum des Associations is the opportunity to discover the sports, cultural, leisure or charity activities offered in Bagnères and to exchange with the association leaders.
L’événement Forum des associations Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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