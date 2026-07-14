Forum des associations au Jardin des Vignaux Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Forum des associations

au Jardin des Vignaux BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le Forum des Associations est l’occasion de découvrir les activités sportives, culturelles, de loisirs ou caritatives proposées à Bagnères et d’échanger avec les responsables associatifs.

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au Jardin des Vignaux BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 08 05

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English :

The Forum des Associations is the opportunity to discover the sports, cultural, leisure or charity activities offered in Bagnères and to exchange with the association leaders.

L’événement Forum des associations Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65