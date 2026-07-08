Forum des associations Halle des sports de Pizançon Chatuzange-le-Goubet

Informations pratiques

Chatuzange-le-Goubet

Forum des associations

Halle des sports de Pizançon 6016 Rue des Sports Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 13:30:00

fin : 2026-09-05 17:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Ce rendez-vous incontournable de la rentrée est l’occasion de rencontrer les acteurs associatifs, d’échanger avec eux, et pourquoi pas, de devenir adhérent ou bénévole.

30 associations du village seront présentes.

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Halle des sports de Pizançon 6016 Rue des Sports Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 25 15 mairie@chatuzangelegoubet.fr

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English :

This must-attend event to kick off the new school year is a chance to meet representatives from local organizations, talk with them, and—why not?—become a member or volunteer.

Thirty local organizations will be in attendance.

L’événement Forum des associations Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-07-30 par Valence Romans Tourisme