Forum des associations Halle des sports de Pizançon Chatuzange-le-Goubet
samedi 5 septembre 2026 · Halle des sports de Pizançon · Chatuzange-le-Goubet
Informations pratiques
Chatuzange-le-Goubet
Forum des associations
Halle des sports de Pizançon 6016 Rue des Sports Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 13:30:00
fin : 2026-09-05 17:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Ce rendez-vous incontournable de la rentrée est l’occasion de rencontrer les acteurs associatifs, d’échanger avec eux, et pourquoi pas, de devenir adhérent ou bénévole.
30 associations du village seront présentes.
.
Halle des sports de Pizançon 6016 Rue des Sports Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 25 15 mairie@chatuzangelegoubet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This must-attend event to kick off the new school year is a chance to meet representatives from local organizations, talk with them, and—why not?—become a member or volunteer.
Thirty local organizations will be in attendance.
L’événement Forum des associations Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-07-30 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Chatuzange-le-Goubet (Drôme)
- Kayak sous l’éclipse Base nautique du Martinet Chatuzange-le-Goubet 12 août 2026
- Visites de L’entreprise Mes délices Briochés Mes Délices Briochés Chatuzange-le-Goubet 18 août 2026
- Visite guidée des coulisses de Nos Délices Briochés Mes délices briochés Chatuzange-le-Goubet 18 août 2026
- Festival Palimpseste Parc du Charlieu Chatuzange-le-Goubet 20 août 2026
- Visite guidée: Le village de Pizançon Eglise Saint-Michel Chatuzange-le-Goubet 30 août 2026