Forum des associations dans le 11e arrondissement Boulevard Richard-Lenoir, Marché Popincourt Paris

Informations pratiques

Comme chaque année, le 11e arrondissement organise son forum des associations. Sports, culture, biodiversité ou même humanitaire : tout le monde trouvera son activité annuelle, pour démarrer la rentrée du bon pied. Vous aurez la possibilité de discuter et de poser toutes vos questions aux membres des associations présentes.

Infos pratiques

Quand ? 12 septembre de 11h à 18h

Où ? Boulevard Richard-Lenoir, Marché Popincourt

Pour qui ? Enfants, ados, adultes, seniors, sportifs, créatifs, bénévoles, etc.

Entrée libre, ouverte à tous et toutes

Affiche du forum des associations du 11e ; Crédits : Mairie du 11e

Comme chaque année, le 11e arrondissement prépare son forum des associations. Tout le programme en détail ci-dessous.

Le samedi 12 septembre 2026

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00

Boulevard Richard-Lenoir, Marché Popincourt 1114 Richard Lenoir 75011 Entre les rues Oberkampf et TimbaudParis



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