Forum des associations dans le 11e arrondissement Boulevard Richard-Lenoir, Marché Popincourt Paris
samedi 12 septembre 2026 · Boulevard Richard-Lenoir, Marché Popincourt · Paris
Informations pratiques
Comme chaque année, le 11e arrondissement organise son forum des associations. Sports, culture, biodiversité ou même humanitaire : tout le monde trouvera son activité annuelle, pour démarrer la rentrée du bon pied. Vous aurez la possibilité de discuter et de poser toutes vos questions aux membres des associations présentes.
Infos pratiques
- Quand ? 12 septembre de 11h à 18h
- Où ? Boulevard Richard-Lenoir, Marché Popincourt
- Pour qui ? Enfants, ados, adultes, seniors, sportifs, créatifs, bénévoles, etc.
- Entrée libre, ouverte à tous et toutes
Comme chaque année, le 11e arrondissement prépare son forum des associations. Tout le programme en détail ci-dessous.
Le samedi 12 septembre 2026
de 11h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00
Boulevard Richard-Lenoir, Marché Popincourt 1114 Richard Lenoir 75011 Entre les rues Oberkampf et TimbaudParis
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