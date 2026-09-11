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Forum des associations dans le 11e arrondissement Boulevard Richard-Lenoir, Marché Popincourt Paris

samedi 12 septembre 2026 · Boulevard Richard-Lenoir, Marché Popincourt · Paris

Forum des associations dans le 11e arrondissement Boulevard Richard-Lenoir, Marché Popincourt Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Boulevard Richard-Lenoir, Marché Popincourt
Adresse
1114 Richard Lenoir
Ville
75011 Paris
Département
Paris

Comme chaque année, le 11e arrondissement organise son forum des associations. Sports, culture, biodiversité ou même humanitaire : tout le monde trouvera son activité annuelle, pour démarrer la rentrée du bon pied. Vous aurez la possibilité de discuter et de poser toutes vos questions aux membres des associations présentes.

Infos pratiques

  • Quand ? 12 septembre de 11h à 18h
  • Où ? Boulevard Richard-Lenoir, Marché Popincourt
  • Pour qui ? Enfants, ados, adultes, seniors, sportifs, créatifs, bénévoles, etc.
  • Entrée libre, ouverte à tous et toutes
Affiche du forum des associations du 11e ; Crédits : Mairie du 11e

Comme chaque année, le 11e arrondissement prépare son forum des associations. Tout le programme en détail ci-dessous.
Le samedi 12 septembre 2026
de 11h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00

Boulevard Richard-Lenoir, Marché Popincourt 1114 Richard Lenoir  75011 Entre les rues Oberkampf et TimbaudParis


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