Informations pratiques

Saint-Sulpice-le-Guérétois

Forum des associations

9 Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 16:00:00

fin : 2026-08-28 20:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Venez découvrir le tissu associatif de Saint-Sulpice-le-Guérétois .

9 Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 34 05

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Grand Guéret