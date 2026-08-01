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Forum des associations Saint-Sulpice-le-Guérétois

vendredi 28 août 2026 · Saint-Sulpice-le-Guérétois

Forum des associations Saint-Sulpice-le-Guérétois

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
9 Place des Lavandières
Ville
23000 Saint-Sulpice-le-Guérétois
Département
Creuse
Tarif
0 0 Gratuit

Saint-Sulpice-le-Guérétois

Forum des associations

9 Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-28 20:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Venez découvrir le tissu associatif de Saint-Sulpice-le-Guérétois   .

9 Place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 34 05 

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Grand Guéret

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