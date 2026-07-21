Forum des associations samedi 5 septembre Rue du Pontonnet Saint-Pal-de-Mons

Informations pratiques

Saint-Pal-de-Mons

Forum des associations samedi 5 septembre

Rue du Pontonnet Gymnase Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Samedi 5 septembre de 9h à 12h venez retrouver au gymnase les différentes activités à l’occasion du forum des associations.

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Rue du Pontonnet Gymnase Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 01 51

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English :

On Saturday, September 5, from 9 a.m. to 12 p.m., come to the gym to check out the various activities offered as part of the community organizations fair.

L’événement Forum des associations samedi 5 septembre Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron