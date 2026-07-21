Forum des associations samedi 5 septembre Rue du Pontonnet Saint-Pal-de-Mons
samedi 5 septembre 2026 · Rue du Pontonnet · Saint-Pal-de-Mons
Informations pratiques
Saint-Pal-de-Mons
Forum des associations samedi 5 septembre
Rue du Pontonnet Gymnase Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Samedi 5 septembre de 9h à 12h venez retrouver au gymnase les différentes activités à l’occasion du forum des associations.
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Rue du Pontonnet Gymnase Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 01 51
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English :
On Saturday, September 5, from 9 a.m. to 12 p.m., come to the gym to check out the various activities offered as part of the community organizations fair.
L’événement Forum des associations samedi 5 septembre Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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