Informations pratiques

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Forum des associations

Vieux préau de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La municipalité a le plaisir de vous annoncer la tenue d’un événement incontournable pour découvrir la richesse de leur tissu associatif local le Forum des Associations , le 12 septembre prochain. Ce sera l’occasion d’échanges avec la municipalité les nouveaux arrivants et les anciens habitants, suivie d’un verre de l’amitié . .

Vieux préau de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-treigny@wanadoo.fr

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English :

L’événement Forum des associations Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-08-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !