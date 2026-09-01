Forum des associations Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
samedi 12 septembre 2026 · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Informations pratiques
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Forum des associations
Vieux préau de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
La municipalité a le plaisir de vous annoncer la tenue d’un événement incontournable pour découvrir la richesse de leur tissu associatif local le Forum des Associations , le 12 septembre prochain. Ce sera l’occasion d’échanges avec la municipalité les nouveaux arrivants et les anciens habitants, suivie d’un verre de l’amitié . .
Vieux préau de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-treigny@wanadoo.fr
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English :
L’événement Forum des associations Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-08-25 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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