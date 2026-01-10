EXPO Nous Le Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

EXPO Nous

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

2026-09-05

2026, est la date anniversaire des 20 ans de l’installation de l’Association des Potiers Créateurs de Puisaye, au Couvent de Treigny.

Longévité, transition, dynamisme et créativité sont les mots clés de cette manifestation, composée de deux expositions conjointes, l’une consacrée aux 14 membres actifs actuels de l’association, et répartie dans les 5 salles d’exposition du Couvent, à l’étage et au RDC ; et l’autre, sous la forme d’une rétrospective, réservée aux anciens membres et présentée dans une salle du RDC.

Seront également installées à l’accueil, toutes les affiches des expositions passées, de 2006 à 2026.

Les 14 céramistes actuels de l’association M. Chaix, N. Crestou, I. Daucourt, I. Debruyère, é. Henrard, V. Lallier, C. Le Baron, S. MacKeith, C. Meunier, C. Petibon, D. Raimboux, N. Richard, T. Richardot, M-L. Trinquand (et Rosine Geffroy, membre non céramiste).

Les 31 anciens membres potiers de l’association Laure Bazire, Sophie Bidot, Colette Biquand, Sophie Buquet, Jean-Yves Chevilly, Bruno Comparet, Élisabeth Coutou, Roger Crouzet, Alistair Danhieux, Robert Deblander, Isabelle Delin, Paul Devevey, Jean-Michel Doix, Jean-Marc Fondimare, Alain Gaudebert, Laure Gaudebert, Valéry Grégoire, Charles-Henri Guiéba, Éric Hibelot, Christophe Léger, Cécile Lowy, Marie-Pierre Méheust, Kees Overdevest, Elisabetta Overdevest-Mezzalira, Joëlle Paillot, Machiko Pozzo, Sylvestre Rivière, Martine Rouillard, Dauphine Scalbert, Émilie Vanhaecke, Jean-Michel Vicente.

et les 5 anciens membres non potiers de l’association Françoise Chevilly, Paulo Da Silva Moreira, Odile Gauthier, Aurélien Gendras, Stéphanie Le Follic Hadida.

Lors de l’exposition d’automne, 8 ATELIERS seront proposés gratuitement au public, tous les samedis du 12 sept. au 31 oct., de 15h à 17h, animés par les membres de l’association gravures sur carreaux de céramique, Initiation technique du sgraffite, cours sur l’émail, modelage d’animaux, travail à la plaque, initiation tournage, sgraffito sur médaillon à suspendre, terres mêlées.

Vernissage samedi 5 septembre RANDONNEE SOUVENIRS REPAS DES 20 ANS

Nous organiserons une inauguration festive le jour du vernissage, dans l’après-midi, une randonnée bucolique et artistique, en collaboration avec l’association locale visorando , qui nous organisera le parcours d’environ 7 km, allant de Treigny au Chaineau (visites des fours couchés de la maison du chanoine, sa galerie et l’atelier de Charles-Henri Guiéba) en passant par Ratilly (visite de l’exposition au château et de ses ateliers) puis retour au Couvent de Treigny.

Cette balade emplie de souvenirs, soulignera le passage entre ces deux lieux emblématiques dans la vie de l’association, 23 ans d’exposition à la Maison du Chanoine, suivies de 20 ans au Couvent de Treigny.

S’en suivra une intervention au couvent, par Stéphanie Gachon, galeriste et conférencière, reprenant l’aspect historique des deux lieux et présentant les exposants.

Puis, à l’issue du vernissage, nous terminerons la journée par un repas convivial et le gâteau d’anniversaire des 20 ans, où nous soufflerons les bougies tous ensemble ! .

Le Couvent 4 Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lecouventdetreigny89@orange.fr

