Vide-greniers Saint-Mammès Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Vide-greniers

Saint-Mammès Rue de la Chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Vide-greniers un moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs. Dans une ambiance de fête venez profiter. Restauration et buvette sur place. .

Saint-Mammès Rue de la Chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 14 96 16 comitedesvillagesenfete@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !