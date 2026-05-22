Concert de l’ensemble Arco Iris Piano et Quatuor cordes Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Concert de l’ensemble Arco Iris Piano et Quatuor cordes Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 12 septembre 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Concert de l’ensemble Arco Iris Piano et Quatuor cordes
Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Concert de l’ensemble Arco Iris Piano et Quatuor cordes
Symphonie-Océane François: violon 1
William Grynszpan violon 2
Luca Gargiulo-Bethouart alto
Manon d’Hermy violoncelle
Daniel Strasberg piano
Arco Iris est un ensemble à géométrie variable regroupant piano et quatuor à cordes. Fort de leurs différents parcours et expériences au sein d’établissements supérieurs d’excellence (Conservatoire Royal de Bruxelles, École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot et Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris), ces cinq musiciens ont décidé de se réunir autour d’un idéal commun, clin d’œil symbolique au nom qu’ils portent aujourd’hui.
Leur histoire se met au service de la musique de chambre et les conduit à la fois sur le chemin de grandes oeuvres mais aussi à la découverte d’un répertoire nouveau, plus rare ou méconnu ; Le tempérament slave, d’Alexandre Borodine à Dmitri Chostakovitch, la subtilité et la finesse francaises, de César Franck à Charles Koechlin… mais aussi la découverte de brillantes compositrices, de Dora Pejacevic à Germaine Tailleferre…
Fondé en 2025, Arco Iris s’est naturellement imposé comme l’évolution évidente de parcours variés, l’enjeu n’étant plus d’associer des interprètes le temps d’un concert mais de construire un ensemble avec une vision au service d’une passion, celle de faire vivre la musique de chambre.
Arco Iris s’enrichit actuellement des conseils du chef d’orchestre et violoniste Haïk Davtian.
L’ensemble Arco Iris sera en résidence à Ratilly en septembre. Le programme définitif, à préciser, comprendra le Quintette en fa mineur de César Franck, et le Quintette en do mineur d’Alexandre Borodine. .
Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr
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English : Concert de l’ensemble Arco Iris Piano et Quatuor cordes
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