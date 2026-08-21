Exposition « Nous », Le Couvent de Treigny, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Exposition « Nous » 18 – 20 septembre Le Couvent de Treigny Yonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition d’automne – « Nous »

Du 5 septembre au 1er novembre 2026, le Couvent de Treigny

2026, est la date anniversaire des 20 ans de l’installation de l’Association des Potiers Créateurs de Puisaye, au Couvent de Treigny.

Longévité, transition, dynamisme et créativité sont les mots clés de cette manifestation, composée de deux expositions conjointes, l’une consacrée aux 14 membres actifs actuels de l’association, et répartie dans les 5 salles d’exposition du Couvent, à l’étage et au RDC ; et l’autre, sous la forme d’une rétrospective, réservée aux anciens membres et présentée dans une salle du RDC.

Seront également installées à l’accueil, une rétrospective de toutes les affiches des expositions passées, de 2006 à 2026.

Cette exposition sera également l’occasion de découvrir et de partager la céramique sous la forme de huit ateliers gratuits, du 12 septembre au 30 octobre, coordonnés par les céramistes de l’association.

Les 14 céramistes actuels de l’association : Marion Chaix, Nicole Crestou, Isabelle Daucourt, Isabelle Debruyère, Évelyne Henrard, Vincent Lallier, Catherine Le Baron, Sophy MacKeith, Caroline Meunier, Clément Petibon, Daniel Raimboux, Nathalie Richard, Thomas Richardot, Marie-Lucie Trinquand (et Rosine Geffroy, membre non céramiste). Certains membres se sont associés pour proposer en parallèle, un travail en duo ou trio.

Les 31 anciens céramistes de l’association (une pièce par personne sera présentée pour la rétrospective): Laure Bazire, Sophie Bidot, Colette Biquand, Sophie Buquet, Jean-Yves Chevilly, Bruno Comparet, Élisabeth Coutou, Roger Crouzet, Alistair Danhieux, Robert Deblander, Isabelle Delin, Paul Devevey, Jean-Michel Doix, Jean-Marc Fondimare, Alain Gaudebert, Laure Gaudebert, Valéry Grégoire, Charles-Henri Guiéba, Éric Hibelot, Christophe Léger, Cécile Lowy, Marie-Pierre Méheust, Kees Overdevest, Elisabetta Overdevest-Mezzalira, Joëlle Paillot, Machiko Hagiwara, Sylvestre Rivière, Martine Rouillard, Dauphine Scalbert, Émilie Vanhaecke, Jean-Michel Vicente.

et les 5 anciens membres non potiers de l’association : Françoise Chevilly, Paulo Da Silva Moreira, Odile Gauthier, Aurélien Gendras, Stéphanie Le Follic Hadida.

Le vernissage aura lieu le samedi 5 septembre, au Couvent de Treigny :

– 13h30, randonnée souvenirs et artistique : nous proposons pour l’occasion, une inauguration festive le jour du vernissage, une randonnée bucolique et artistique, en collaboration avec l’association locale AIEPPFP (Association Intercommunale d’Education Populaire et Permanente de Forterre-Puisaye), qui nous accompagne durant le parcours de 8 km, allant de Treigny au Chaineau à Ratilly : visites de l’atelier du céramiste Charles-Henri Guiéba, puis des fours couchés et la galerie de la Maison du Chanoine, direction ensuite le château de Ratilly, visite de l’exposition en cours et de ses ateliers, pour terminer retour au Couvent de Treigny.

Cette balade emplie de souvenirs, souligne le passage entre ces deux lieux emblématiques dans la vie de l’association, 23 ans d’exposition à la Maison du Chanoine, suivies de 20 ans au Couvent de Treigny.

– à 17h, conférence au Couvent, orchestrée par Stéphanie Gachon (galeriste, guide-conférencière, artiste, propriétaire de la Maison du Chanoine), reprenant l’aspect historique des deux lieux et la présentation des exposants, de NOUS.

– à 18h, pot de vernissage, nous terminons la journée par un buffet convivial et le gâteau d’anniversaire des 20 ans, où nous soufflerons les bougies tous ensemble !

Ouverture : L’exposition sera ouverte aux visiteurs de 14 h à 18 h, vendredi, samedi, dimanche, lundi et jours fériés, et tous les jours durant les vacances scolaires de la Toussaint. Entrée libre.

Le Couvent de Treigny 4/8 rue du Couvent, 89520 Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Treigny Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 74 75 38 http://www.lecouventdetreigny.com http://www.facebook.com/lecouventdetreigny/ Bâtiment du XVIe siècle, cet ancien couvent a été réhabilité en lieu d’exposition dédié à la céramique. Il est tenu par l’association des Potiers Créateurs de Puisaye.

Exposition d’automne – « Nous »

©apcp