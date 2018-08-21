Récital violoncelle et piano Valérie Aimard, violoncelle et Christophe Simonet, piano Rue de la Fontaine des Huches Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Récital violoncelle et piano Valérie Aimard, violoncelle et Christophe Simonet, piano

Rue de la Fontaine des Huches Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Vendredi 21 août à 18h

Valérie Aimard et

Christophe Simonet

Récital Violoncelle et Piano

Valérie Aimard violoncelle

Christophe Simonet piano

Programme

Sonates de Louis Vierne, Claude Debussy et Francis Poulenc

Valérie Aimard

Artiste, musicienne, mime, créatrice de spectacle, pédagogue, esthète, essayiste, youtubeuse, oiseau rare, Valérie Aimard est avant tout violoncelliste. Reconnue par le magazine Diapason comme “une artiste indéniablement originale”, elle est appréciée des musiciens et du public pour la grande sensibilité de son jeu et son intelligence musicale. Ses concerts l’ont menée dans plus de 30 pays. Remarquable chambriste, elle a été invitée à plusieurs reprises au légendaire Festival de Marlboro (EU).

D’origine lyonnaise, Valérie Aimard a étudié avec Michel Strauss et Philippe Muller au CNSM de Paris. En 1992, elle rencontre le violoncelliste américain Bernard Greenhouse, membre fondateur du Beaux-Arts Trio et disciple de Pablo Casals qui deviendra son mentor.

En 2020, elle réalise deux enregistrements-fleuves disponibles sur YouTube ONLY CELLO une Anthologie des œuvres pour violoncelle seul de 1680 à nos jours et CELLO KIDS , consacré au répertoire pédagogique qui remportent un vif succès dans le monde entier. Près de 200 œuvres une encyclopédie du violoncelle.

Son enregistrement CD de l’Intégrale des Suites de J.S. BACH paru en 2023 (EnPhases) a été accueilli par la presse comme très personnelle , résolument expressive, très vivante, pleine d’élan , d’un engagement et d’une réflexion qui mérite le respect .

Elle joue un violoncelle italien fait à Milan en 1694 vraisemblablement de Grancino.

Très influencée par le grand pianiste et pédagogue hongrois György Sebök, V. Aimard est très engagée dans l’enseignement. Elle est professeur de violoncelle au Conservatoire Maurice Ravel (Paris 13ème) et professeur de musique de chambre au CNSM de Paris.

Passionnée par l’art du Mime depuis 2002, elle crée plusieurs spectacles seule en scène, “Bulles” spectacle de pantomime, “Fantaisie musicale” un concert entre silence, mime et musique, “Quelle histoire !!! , musique visuelle née de sa rencontre poétique et joyeuse avec le compositeur Guy Reibel.

La Girafe confite , un concert-fantaisie créé en 2021, imaginé avec la chanteuse Anne Baquet et la pianiste Christine Fonlupt, remporte un accueil enthousiaste du public.

www.valerieaimard.fr

Christophe Simonet

Après des études au Conservatoire de Paris (classe de Jacques Rouvier et Théodore Paraskivesco), où il obtient un premier prix à l’unanimité du jury, Christophe Simonet a la chance de bénéficier des conseils d’Aldo Ciccolini au début de sa carrière. Lauréat de plusieurs concours internationaux (demi-finaliste au concours Clara Haskil, deuxième prix et prix spécial du jury au concours Maria Canals de Barcelone, prix spécial du jury à Trani), il se produit comme soliste, comme partenaire de musique de chambre, ou comme accompagnateur en France et à l’étranger (Allemagne, Angleterre, Espagne, Belgique, Pays-bas, Malaisie, Ethiopie, Algérie, Kenya, Polynésie Française, Amérique du Sud…) soutenu pour certaines de ces tournées par L’Action Française Artistique.

Parallèlement à ses activités de concertiste, il se consacre à l’enseignement du piano, de la musique de chambre, de l’accompagnement au piano avec l’apprentissage de ses techniques (transposition, basse continue, réduction de chœur, quatuor ou orchestre…), ainsi qu’à l’interprétation du Lied et de la mélodie. Il est professeur de piano, d’accompagnement et de musique de chambre au CRR de Lille et au Pôle Supérieur Nord-Pas-de-Calais, titulaire de deux C.A, piano et accompagnement vocal et instrumental. .

Rue de la Fontaine des Huches Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr

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English : Récital violoncelle et piano Valérie Aimard, violoncelle et Christophe Simonet, piano

L’événement Récital violoncelle et piano Valérie Aimard, violoncelle et Christophe Simonet, piano Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)