Forum des Métiers du Patrimoine, Place Pey Berland, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Place Pey Berland · Bordeaux
Informations pratiques
Forum des Métiers du Patrimoine 19 et 20 septembre Place Pey Berland Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Des artisans passionnés vous font découvrir leurs métiers et vous invitent à les expérimenter ! Petits et grands, venez vous initier à la taille de pierre, découvrir les métiers d’art dédiés à la restauration du patrimoine et échanger avec les structures engagées dans sa sauvegarde et sa protection.
Plus d’une vingtaine de stands vous attendent pour rencontrer celles et ceux qui œuvrent chaque jour à la préservation de notre patrimoine !
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
Place Pey Berland Place Pey Berland Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Des artisans passionnés vont font découvrir et tester leurs métiers ! Petits et grands, venez vous initier à la taille de pierre, découvrir les métiers d’art dédiés à la restauration du patrimoine, !…
©DR
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