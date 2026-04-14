Forum des métiers Travailler en crèche municipale, Quartier Jeunes (Ancienne Mairie du 1er), Paris
Forum des métiers Travailler en crèche municipale, Quartier Jeunes (Ancienne Mairie du 1er), Paris jeudi 16 avril 2026.
Forum des métiers Travailler en crèche municipale Jeudi 16 avril, 13h00 Quartier Jeunes (Ancienne Mairie du 1er) Paris
Entrée libre et sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T13:00:00+02:00 – 2026-04-16T13:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T13:00:00+02:00 – 2026-04-16T13:30:00+02:00
La Ville de Paris présente ses métiers et ses offres d’emploi et d’apprentissage. Au programme : rencontres et échanges personnalisés avec des professionnels, présentation des offres d’emploi et des modalités d’accès et d’évolution au sein de la Ville, job dating (pour les diplômé.es et sur inscription préalable), démonstrations en réalité virtuelle de l’école des métiers, etc.
Venez nombreux.ses un CV sous le bras !
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La Ville de Paris présente ses métiers et recrute dans le secteur de la petite enfance
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