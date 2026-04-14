Forum des métiers Travailler en crèche municipale, Quartier Jeunes (Ancienne Mairie du 1er), Paris

Forum des métiers Travailler en crèche municipale Jeudi 16 avril, 13h00 Quartier Jeunes (Ancienne Mairie du 1er) Paris

Entrée libre et sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T13:00:00+02:00 – 2026-04-16T13:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T13:00:00+02:00 – 2026-04-16T13:30:00+02:00

La Ville de Paris présente ses métiers et ses offres d’emploi et d’apprentissage. Au programme : rencontres et échanges personnalisés avec des professionnels, présentation des offres d’emploi et des modalités d’accès et d’évolution au sein de la Ville, job dating (pour les diplômé.es et sur inscription préalable), démonstrations en réalité virtuelle de l’école des métiers, etc.

Venez nombreux.ses un CV sous le bras !

Quartier Jeunes (Ancienne Mairie du 1er) 4, Place du Louvre Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://secure-web.cisco.com/1UrDpG9uN38R2z0Ms2E-_FKB4HH7kC0gZYaOoYgrGuPnGOM2K0zNyMyxiaCUQUbx0QxQ4Jb2cK6Qo7V_jCD3j9EpAeEDiADoekQ5-Xjr2uMpzieyK7y4PQBvGx5LoLAJZSFLApGNjImH3ncPLS5da-MzPZQQFA6B8hFvSu-yrgxz55jse7HkeYJrqiNMPAPfeSz5o9Qi19mZR-NbxRjCEJjvSWsrCymdhFCxNAJSZ5GYIY4Y1F10y-IGkdag1u5PL3ZaLaSr8_mqDt5NS9SI1Tt-0HoUSuWgJLShvouK5QCiZ16ILHDIttSiAFyFBli7gyLuqlnwJX-zEf7ValwiNSk3pe_BeBOPs3bOc961ZvpL3-wUU2ML66QV4Q5kJUkZz9gn7GHng2Cb8dSJaQCIpoKBoDzHSylqxTAWzlaeqIzZxHT2PVQ_rk4tFo2K59nVkc0dngcSknOjlfcM54Lbm3M5cHABAjYvEltXB6Q5O25WC5k8jFqhfZAGBARdYNKS9cAOSH9kYMrFfPECoYkjWQQ/https%3A%2F%2Fteleservices.paris.fr%2Fformsdfpe%2Fjsp%2Fsite%2FPortal.jsp%3Fpage%3Dforms%26view%3DstepView%26id_form%3D322%26init%3Dtrue »}]

La Ville de Paris présente ses métiers et recrute dans le secteur de la petite enfance