Forum des sapeurs-pompiers Vernon
Forum des sapeurs-pompiers Vernon samedi 30 mai 2026.
Vernon
Forum des sapeurs-pompiers
Esplanade Jean-Claude Asphe Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez découvrir l’univers des sapeurs-pompiers lors d’une journée conviviale rythmée par des démonstrations, animations et nombreuses surprises pour petits et grands.
Entrée gratuite .
Esplanade Jean-Claude Asphe Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Forum des sapeurs-pompiers
L’événement Forum des sapeurs-pompiers Vernon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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