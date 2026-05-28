Vernon

Forum des sapeurs-pompiers

Esplanade Jean-Claude Asphe Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir l’univers des sapeurs-pompiers lors d’une journée conviviale rythmée par des démonstrations, animations et nombreuses surprises pour petits et grands.

Entrée gratuite .

Esplanade Jean-Claude Asphe Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Forum des sapeurs-pompiers

L’événement Forum des sapeurs-pompiers Vernon a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération