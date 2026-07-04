Forum du logement étudiant Structure information Jeunesse Moulins
samedi 4 juillet 2026 · Structure information Jeunesse · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Forum du logement étudiant
Structure information Jeunesse 17 rue de la flèche Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11
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Le forum Logement Étudiant revient à la SIJ de Moulins pour vous accompagner dans votre recherche
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Structure information Jeunesse 17 rue de la flèche Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 42 pij@ville-moulins.fr
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English :
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L’événement Forum du logement étudiant Moulins a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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