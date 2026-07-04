Forum du logement étudiant Structure information Jeunesse Moulins

Informations pratiques

Moulins

Forum du logement étudiant

Structure information Jeunesse 17 rue de la flèche Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11

À la recherche d’un logement pour la rentrée ?

Le forum Logement Étudiant revient à la SIJ de Moulins pour vous accompagner dans votre recherche

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Structure information Jeunesse 17 rue de la flèche Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 42 pij@ville-moulins.fr

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English :

%C0 Looking for a place to live for the start of the school year?

The Student Housing Forum is back at the SIJ in Moulins to help you with your search

L’événement Forum du logement étudiant Moulins a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région